طريقة عمل فطيرة اللحمة التركية بعجينة قطنية هشة جدا ألذ واحلى غدا ممكن تعمليه

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عمر شويل - جدة انتشرت الفطائر التركية في المطابخ العربية وهي تتميز بطعمها الشهي ويحبها الجميع وتعد من الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة وبأي مكونات متوفرة لديك سواء كانت لحمة مفرومة أو خضار أو جبن، وتحتوي على قيمة غذائية كبيرة بسبب وجود البروتين والفيتامينات واليوم نقدم لكم طريقة عمل الفطيرة التركية باللحمة على أصولها فتابعونا. طريقة عمل فطيرة اللحمة التركية المكونات: 3 أكواب من الدقيق.

كوب حليب دافئ.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح. مكونات الحشوة: ربع كيلو لحمة مفرومة.

2 كوب فلفل رومي ألوان مقطع مكعبات.

حبة طماطم مفرومة.

بصلة مقطعة مكعبات.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة كاتشاب.

ملعقة بهارات لحمة.

زعتر وبابريكا.

كوب جبنة موزاريلا.

بيضة.

ملعقة حليب.

حبة البركة. طريقة التحضير: بولة كبيرة نضع بها السكر مع الخميرة والحليب الدافئ ونقلب حتى تذوب المكونات ونتركها جانبا حتى تظهر فقاعات على الوجه. نضيف الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر ونعجن باستخدام اليد للحصول على عجينة طرية ثم نشكلها على هيئة كرة كبيرة. نتركها جانبا مع تغطيتها باسترتش أو فوطة جافة خلال فترة التخمير نجهز الحشوة من خلال خلط اللحمة مع البهارات. والبصل والفلفل الألوان والكاتشاب وأيضا الطماطم ثم نفرد العجينة في صينية الخبز بسمك نصف سم ونضع جزء من الحشوة في الأطراف ونغلقها جيدا. والجزء الأخر في المنتصف وعلى الوجه الجبنة الموزاريلا بعد ذلك ندهن الأطراف بالبيضة المخفوقة مع الحليب ونرش حبة البركة. ندخل الفطيرة إلى فرن ساخن لمدة 30 دقيقة وعندما تنضج تماما نشعل الشواية عدة دقائق حتى يصبح لونها ذهبي ثم تقدم وهي ساخنة وبالهنا والشفا. الفطيرة التركية بالخضار المكونات: كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 بيضة مخفوقة.

ملح وفلفل أسود.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة.

4 ملاعق كبيرة حليب بودرةز

حبة فلفل رومي.

كراث.

بقدونس.

شبت.

جزر.

طماطم.

بصل. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع جميع الخضروات إلى أجزاء متساوية ونضعها في وعاء ويضاف عليها الزيت والحليب. وأيضا البيض مع الخميرة ورشة من الملح والفلفل الأسود ونضع الدقيق مع البيكنج بودر ونقلب حتى تتجانس جميع المكونات. نجهز صينية مدهونة بالزيت ونصب العجينة بداخلها وندخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج ثم تقطع وتقدم. سر نجاح فطيرة اللحم التركية من أهم أسرار نجاح أي عجينة التأكد من صلاحية الخميرة وإضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر يجعلها هشة وقطنية.

ترك العجينة تختمر لمدة ساعة فقط في الصيف بعد وضع الحشوة يمكنك دهن الوجه بالحليب وحبة البركة بدلا من البيض.

عندما تخرج الفطيرة من الفرن تغطي بفوطة جافة لمدة 10 دقائق ثم تقطع وتقدم وهي ساخنة.

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