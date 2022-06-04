نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعملي بنفسك تتبيلة السمك المشوي في الفرن بطريقة سهلة ومثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السمك المشوي، يعتبر السمك من أفضل المؤكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وهي وجبه غنية بالبروتين والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان وللسمك أنواع كثيرة مختلفة عن بعضها وليس فقط سمك بل يوجد الجمبري والكليماري والكابوريا ويوجد عدة طرق مختلفة لإعداد السمك، فهنالك المقلي في الزيت وهناك المشوي في الفرن ويختلف طريقة تحضيره على حسب كل شخص ، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تتبيل السمك قبل القلي أو النشوي وسر النكهة مثل المطاعم تابعو الخطوات التالية. طريقة عمل السمك المشوي المكونات سمك كبير الحجم وعلى حسب الرغبة.

٥ فصوص من الثوم.

ثمرة صغيرة من البصل.

٦ حبات من الطماطم.

نص حزمه من البقدونس.

٣ حبات من الليمون.

وثمرتان من الفلفل الأخضر.

نص حزمه من الكزبرة الخضراء.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر الشطة.

ملعقة كبيره من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الكذبرة الجافة.

ملعقة صغيره من توابل السمك.

ملعقة صغيره من الفلفل الأسود.

٣ ملاعق كبار من الخل الأبيض. خطوات عمل السمك المشوي في البيت نقوم بإحضار السمك ونغسله بالماء والملح جيداً حتى يتم إزالة الروائح الكريهة من داخله. نحضر الكبة أو المطحنة ونقوم بوضع جميع الخضروات مع بعض ونطحنهم جيداً حتى يصبح الخليط بقوام كريمي ومتجانس. نقوم بوضع باقي المقادير والتوابل الجافة مع بعض حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نحضر الصينية ونقوم بوضع السمكة ونسكب عليها الخليط ونتركها جانباً حتى يتم أخذ السمك طعم التوابل. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونقوم بوضعها في الفرن حتى يتم تسويتها من الجانب الأسفل. بعدها بوضعها في الفرن على الجانب الاعلي ونتركها حتى يتم الحصول على اللون الذهبي. وقد ذكرنا سابقاً في هذا الموقع عن طريقة أخري للسمك الحار المشوي في الفرن وله من وصفات كثيرة. نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانباً وتقدم بجانبها الأرز البني وأيضاً السلطة الخضراء. السلطة الخضراء الطازجة المكونات بصله خضراء صغيرة .

حبتان كبار من الطماطم.

ثمرتان من الخيار.

ثمرة من الفلفل الأخضر الرومي.

معلقتين كبار من الكزبرة الخضراء.

نص بصله حمراء صغيرة .

ملعقة صغيره من الملح.

نص كابوتشه ( الخص ).

ربع ثمرة بنجر.

ربع ملعقة صغيره من الكمون.

وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثمرة كاملة من الليمون

نص جزرة مبشورة.

ملعقتان صغيرتان من الخل.

ملعقة صغيرة من الزيت. طريقة التحضير بالخطوات نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الخضروات التي تحتاج إلي غسيل جيداً ونقوم بغسلها وتركها جانباً. نحضر قطاعه الخضروات الخشب ونقوم بتقطيع الخضروات إلي مكعبات كبيرة أو صغيرة حسب الرغبة. نضعها في طبق عميق ونقوم بوضع التوابل والخل والزيت وعصير الليمون والقليل من الماء ونخلطهم جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها. نضع السلطة في أطباق التقديم ونقدمها بجانب الرز البني والسمك المشوي.

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