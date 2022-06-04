نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يا جماله يا حلوته الخيار المخلل في البيت لأشهى طعام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الخيار المخلل من المقبلات وفواتح الشهية التي لا تستغني عنها سيدة البيت ولهذا تحرص على تواجده بشكل دائم على مائدة الطعام، وهو من المخللات واسعة الانتشار نظراً لسرعة إعداده فضلاً عن بساطة المكونات التي تُستخدم في تخليله ولكي تحصلي على أفضل مذاق له يجب أن تحرصي على كميات المقادير المستخدمة وطريقة التحضير والتي نستعرضها لكم بشيء من التفصيل من خلال مقال اليوم وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نأتيكم فيها بكل جديد وشهي في عالم الطعام.

مكونات الخيار المخلل

تعتبر المقبلات والمخللات جزءاً رئيسياً من مائدة الطعام وتُقدم إلى جانب العديد من المأكولات المختلفة مثل المشويات واللحوم والأسماك وغيرها من المأكولات الأخرى، وتتنوع أصناف المقبلات فمنها ما هو مالح ومنها الحلو ومنها ما يُقدم وهو ساخن ومنها ما يؤكل وهو بارد، ومن أشهر المقبلات الخيار المخلل الذي لا تكاد تجد طاولة طعام تخلو منه ولهذا تبحث العديد من السيدات عن أفضل طريقة لإعداده في البيت حتى لا تضطر إلى شرائه من المطاعم أو محلات البقالة ولهذا سنذكر لكم من خلال السطور التالية أسهر تكات وأسراره تحضيره ولكن قبل ذلك سنسلط الضوء على أشهر المكونات التي تدخل في إعداده وهي.

كيلو خيار أخضر.

أربعة قرون من الفلفل الأحمر.

نصف كوب من الفلفل الأسود المطحون.

معلقة ملح أبيض.

كوب من الخل.

خمسة فصوص ثوم.

الشبت الأخضر.

طريقة اعداد الخيار المخلل في البيت

بسهولة يمكنك إعداد افضل خيار مخلل في البيت بجودة عالية ومذاق رائع وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: