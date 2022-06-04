نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتصدقي بياض ايديكي بملعقة قهوة واحدة تخلصي من اسمرار اليدين وسواد المفاصل والتجاعيد في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال ملعقة واحدة فقط ستحصلين على خلطة طبيعية فورية لتبييض اليدين والتخلص من سواد المفاصل والتجاعيد، حيث تعتبر اليدين من أكثر الأجزاء بالجسم تعرضاً لأشعة الشمس والأتربة وملامسة مواد التنظيف وغيرها من العوامل التي تعرض اليدين إلى غمقان والاسمرار، لذا سنوفر من خلال السطور التالية وصفة فعالة ومجربة بمكونات بسيطة وغير مكلفة لنعومة اليدين والحصول على تبيض فوري وسريع، فعلى الرغم من تواجد العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة بالعناية باليدين إلا أن قليلاً منها حقق المطلوب منه خلال مدة قصيرة.

وصفة لتبيض اليدين فوري وإزالة السواد بالمفاصل

القهوة أحد المكونات الطبيعة الخاصة بتبيض البشرة حيث له قدرة عجيبة على تفتيح البشرة عدة درجات خلال وقت قصير، لذا يتم الاستعانة بها في صناعة الوصفات الطبيعة الخاصة بالعناية بالبشرة، وفيما يلي مكونات وصفة طبيعية جبارة في تفتيح اليدين والتخلص من سواد المفاصل والتشققات:

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من القهوة المطحونة.

تحضير وصفة طبيعية لتبييض اليدين

في إناء نظيف يتم وضع كلاً من العسل والقهوة معاً ويتم التقليب حتى تتجانس المكونات.

يتم فرد الخليط على اليدين بالتساوي مع فرك منطقة الفواصل لتفتيحها قليلاً باعتبارها المنطقة الأكثر إسمراراً.

يتم ترك الخليط على اليدين ما يقارب النصف ساعة.

يتم غسل اليدين جيداً بواسطة الماء الفاتر والصابون ثم تجفيفها بواسطة منشفة قطنية.

سكراب طبيعي لتفتيح اليدين

من أشهر المكونات الخاصة بالتقشير المنزلي للبشرة أو سكراب البشرة هو السكر، فهو يعد مقشر فيزيائي يساعد كثيراً على التخلص من طبقات الجلد الميته وتفتيح المناطق الغامقة من خلال خلطة بمكونات أخرى طبيعية، حيث من الممكن خلط ملعقة كبيرة من السكر مع مقدار من زيت الزيتون وتوزيع الخليط على المنطقة من الجسم المراد عمل سكراب طبيعي لها أو تقشير، مع التدليك بحركات دائرية بعد مرور حوالي ربع ساعة من وضع الماسك، ويجب تكرار عملية سكراب البشرة مرتين خلال الأسبوع الواحد للحصول على نتائج مرضية في التفتيح والنعومة، حيث يجب المواظبة بجانب ترطيب اليدين أو الجسم بشكل يومي على عمل سكرب أسبوعي للحصول على أعلى نتائج في التفتيح.