نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البروستد الدجاج المقرمش في المنزل مثل كنتاكي والسوري وسر الخلطة الشهيرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الدجاج من أهم الأكلات التي يهتم بتناولها الكثير من الناس بشكل دائم، وتعتبر من أكثر الأكلات التي يمكن الإبداع في طرق تقديمها بشكل مختلف وطرق متعددة، ومن أهم الطرق التي يعشقها الجميع وأصبحت تقدم في الكثير من المطاعم في جميع دول العالم هي الدجاج البروستد أو الذي يشتهر بدجاج كنتاكي ذات الخلطة السرية، ولذلك فقد تتمنى كل أم أن تقوم بتقديم هذه الطريقة لأسرتها بنفس طعم وشكل المطاعم، لذلك جئنا لكم بالخطوات تابعو معنا المقال الان.
طريقة عمل الدجاج البروستد في المنزل بخطوات بسيطة
حتى يتم عمل الدجاج المقرمش البروستد في المنزل لابد من اتباع الخلطة السرية المميزة، وخطوات تحضيرها بسيطة وسوف يستمتع بها الجميع وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- دجاجة كاملة يتم تقطيعها الى عدة ٨ قطع.
- ربع كوب من الدقيق.
- ربع كوب من البقسماط المطحون.
- بيضتين.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة بهارات دجاج.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- رشة من البصل البودرة.
- رشة ثوم بودرة.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- رشة قرفة صغيرة.
طريقة التحضير
- حضري الدجاج بعد تقطيعه ويتم تنظيفه وغسله جيدًا بالملح والخل.
- قومي بعد ذلك بسلق الدجاج في المياه الساخنة لمدة لا تزيد عن خمس دقائق فقط حتى يتخلص من اي دم بداخله.
- احضري وعاء مناسب.
- أضيفي بداخله الدقيق، ثم أضيفي إلى الدقيق كل البهارات التي قد تم تحضيرها.
- وتحضير طبق آخر به البيض يعد خفقة جيدًا.
- وطبق آخر به البقسماط.
- قومي بغمس قطع الدجاج في الدقيق المتبل، ثم يتم غمسه بالبيض حتى يتم تغطيته.
- ويتم تغطيته في النهاية بطبقة البقسماط.
- احضري مقلاة بها زيت غويط ويتم تسخين الزيت جيدًا.
- اضيفي قطع الدجاج في الزيت و اخفضي النار تمامًا حتى تنضج من الداخل.
- اتركي الدجاج حتى يتغير لونه إلى الذهبي من كل الجوانب.
- قومي بإخراج الدجاج على ورق مطبخ وقدميه بعد ذلك في أطباق واستمتعي بالطعم والقرمشة المميزة.
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