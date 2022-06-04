نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخل لوجه كالبدر: لن تتوقعي نتائجها في تبييض البشرة بشكل مبهر وتحدي2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والخل لوجه كالبدر ، الذي يعد من افضل أنواع الكريمات التي تعمل علي تبييض وتفتيح البشرة فوري من اول استعمال للماسك دون اي أضرار جانبية بالبشرة، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة مشرقة وناصعة البياض من مكونات طبيعية دون استخدام مواد ضارة بالبشرة، ويعمل هذا المكون السحري علي إعطاء البشرة حيوية وتفتيح معجزة, حيث تعد البشرة مصدر جمالهم في كل الأوقات ويجب الاهتمام بها بطريقة مضمونة، والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله والان سوف نتعرف الآن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا والخل لوجه كالبدر لتفتيح وتبيض البشرة من اول استخدام ونتائج مبهرة2022.

مكونات عمل النشا والخل لوجه كالبدر لتبييض البشرة في تفتيح وتبييض لبشرة

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها لتحضير الماسك الرهيب في تفتيح وتبييض البشرة وهي كالاتي:-

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقتين من النشا .

ملعقة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم الآن افضل طريقة لتحضير الماسك بكل سهولة ودون تكلفة ومن مكونات موجودة في كل منزل للحصول علي اقوي تفتيح رباني وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار أناء عميق ونضع بداخلة النشا والخل ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم الزبادي وماء الورد ونخلط جيدا حتي يصبح خليط متجانس للغاية. ثم نضيف عصير الليمون علي الخليط اختياري مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن عل طريقة بسيطة جدا للاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية ونتائج مبهرة لن تتخيليها وهي كما يلي:-