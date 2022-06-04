نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبيض الجسم كله بالنشا والليمون خلطة تفتيح البشرة 3 درجات من أول استعمال وتقشيرها قبل الزفاف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم السيدات بمعرفة الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة وتبيضها وخاصة الفتيات التي ستتزوج قريبا، فيكون أكبر اهتماماتها هي الحصول على بشرة فاتحة وناعمة قبل الزواج، ويذهبن لمراكز التجميل المختلفة، ويدفعن الكثير من الأموال من أجل الحصول على هذه البشرة، ولكنهم لا يعرفون أن هناك خلطات طبيعية للحصول على بشرة فاتحة وناعمة.

تبيض الجسم كله بالنشا

النشا من أبرز المصادر الطبيعية التي يدخل في الطعام، ويدخل أيضا في عدد من الطرق الأخرى للحصول على بشرة ناعمة ونضرة، وخلطة النشا لتبيض الجسم هي:

المكونات

إحضار 3 ملاعق من النشا.

3 ملاعق أيضا من الحليب البودرة.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة أيضا من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة

ابدئي بخلط الحليب والنشا في وعاء صغير.

بعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون بشكل تدريجي، حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

بعد ذلك قومي بأخذ كمية من العجينة، وضعيها على المناطق الداكنة و الخشنة على بشرة الجسم، وذلك لمدة نصف ساعة.

بعد مرور نصف ساعة قومي بتدليكه بلوفة سميكة على الجسم بحركات دائرية.

بعد مرور نصف ساعة قومي بتدليكه بلوفة سميكة على الجسم بحركات دائرية. ثم اغسلي جسمك بالماء جيدا للتخلص من الخليط الموجود على الجسم.

بعد ذلك خذي حمام بماء دافئ.

نشفي جسمك جيدا من الماء، وبعد ذلك ضعي مرطب على بشرة جسمك.

وستلاحظين الفرق بعد استخدام هذه الطريقة على فترات متباعدة.

فوائد النشا للبشرة

تحتوي النشا على العديد من الفوائد المختلفة للجسم والبشرة، ومن أهم هذه الفوائد: