نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها في ثواني كيكة البسبوسة في المنزل بخطوات سهلة الصنع وبمكونات اقتصادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمتع الكثير منكم بتناول اي نوع جديد من الحلوى اللذيذة، وخاصة الحلويات الشرقية والتي من اشهرها كيكة البسبوسة فهي من أفضل الحلويات الشهيرة التي يحبها الكبار والصغار في جميع أنحاء العالم، ويبحث كثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيرها بمكونات بسيطة وأقل تكلفة، حيث أنها تتميز بطعمها الطري والمتفتت مع نكهة رائعة، وفي هذه المقالة سنوضح لك كيفية تحضير كيكة البسبوسة اللذيذة التي يحبها جميع الأطفال الصغار وايضا الكبار كل ما عليك فعله سيدتي هو اتباع الخطوات بدقة فتابعونا لمعرفة الطريقة بالتفصيل.

مقادير عمل كيكة البسبوسة

أربع أكواب من الدقيق السميد.

عدد أربعة من البيض.

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من اللبن.

كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة واحدة من البيكنج باودر.

الشربات.

مقادير تحضير الشربات

كوب ونصف من السكر.

كوبين من الماء.

عصير ليمونة.

طريقة تحضير الشربات

نحضر أولاً قدرًا عميقًا، ونضع فيه السكر والماء في على نار متوسطة، ونقلب حتى يذوب السكر، ثم نترك الخليط حتى يغلي.

بعد غليان الخليط، أضيفي عصير الليمون واتركيه لمدة خمس دقائق ثم اغلقي عليه.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة في المنزل

إذا كنت تريدين تحضير كيكة البسبوسة في المنزل يفضل اتباع الخطوات التالية بدقة لتنجحي في صنعها في أقل وقت ممكن وهي: