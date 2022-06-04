نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها في ثواني كيكة البسبوسة في المنزل بخطوات سهلة الصنع وبمكونات اقتصادية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يستمتع الكثير منكم بتناول اي نوع جديد من الحلوى اللذيذة، وخاصة الحلويات الشرقية والتي من اشهرها كيكة البسبوسة فهي من أفضل الحلويات الشهيرة التي يحبها الكبار والصغار في جميع أنحاء العالم، ويبحث كثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيرها بمكونات بسيطة وأقل تكلفة، حيث أنها تتميز بطعمها الطري والمتفتت مع نكهة رائعة، وفي هذه المقالة سنوضح لك كيفية تحضير كيكة البسبوسة اللذيذة التي يحبها جميع الأطفال الصغار وايضا الكبار كل ما عليك فعله سيدتي هو اتباع الخطوات بدقة فتابعونا لمعرفة الطريقة بالتفصيل.
مقادير عمل كيكة البسبوسة
- أربع أكواب من الدقيق السميد.
- عدد أربعة من البيض.
- كوب ونصف من السكر.
- كوب ونصف من اللبن.
- كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة واحدة من البيكنج باودر.
- الشربات.
مقادير تحضير الشربات
- كوب ونصف من السكر.
- كوبين من الماء.
- عصير ليمونة.
طريقة تحضير الشربات
- نحضر أولاً قدرًا عميقًا، ونضع فيه السكر والماء في على نار متوسطة، ونقلب حتى يذوب السكر، ثم نترك الخليط حتى يغلي.
- بعد غليان الخليط، أضيفي عصير الليمون واتركيه لمدة خمس دقائق ثم اغلقي عليه.
طريقة تحضير كيكة البسبوسة في المنزل
إذا كنت تريدين تحضير كيكة البسبوسة في المنزل يفضل اتباع الخطوات التالية بدقة لتنجحي في صنعها في أقل وقت ممكن وهي:
- أولاً، نأخذ وعاء ونقوم بنخل دقيق السميد وثم نقوم بإضافة البيكنج بودر وجوز الهند عليهم.
- ثم نأخذ وعاء آخر ونضع فيه السكر والفانيليا والبيض ونخفقهم جيدًا بالخلاط اليدوي حتى يذوب السكر تمامًا.
- والآن ضعي مقدار من الزيت والحليب واستمري بالخلط جيداً.
- ثم عليك سيدتي إضافة خليط السميد إلى الخليط السائل ونخلطهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي خفيف.
- بعد ذلك نحضر صينية خاصة بعمل الكيكة، ثم نضع السمن والدقيق في قاع الصينية حتى لا يلتصق بها.
- يضاف الخليط إلى صينية الكيكة، مع تحريكها من جانب إلى آخر لإزالة الهواء الموجود حتى لا تحترق.
- نقوم أولاً بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة عشرين دقيقة حتى تستوي.
- عندما تنتهي من تسوية كيكة البسبوسة وتصبح لونها ذهبي، نخرج الصينية من الفرن ونضع الشربات عليها.
- قطع الصينية إلى مكعبات ثم قدميها لضيوفك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتعمليها في ثواني كيكة البسبوسة في المنزل بخطوات سهلة الصنع وبمكونات اقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.