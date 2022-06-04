نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب دقيق أعملي شيبسي الدوريتوس المقرمش في 10 دقائق بكمية كبيرة أحلي من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعشق الكثير منا شيبسي الدوريتوس فهو يتميز بطعمه الشهي والرائع وتوجد به الكثير من الأطعمة مثل الجبنة، الشطة، الفلفل الحلو، الكباب، ونظرا لحب الكثير منا لهذا الشيبسي وشراء كمية كبير منه مما ينعكس بالسلب على صحتنا حيث يكون الشيبسي من الاطعمة المصنعة التي تؤدي إلى كثير من الأمراض مثل السرطان وامراض للجهاز الهضمي وغيرهم مثل حدوث الخرف المبكر وتدمير خلايا المخ والإصابة بالزهايمر إلى جانب أنها تضر بصحة القلب لذلك حرصت ربات المنازل حول طريقة معرفة صنع الدوريتوس في المنزل وسوف نوضح طريقة عمله لكم من خلال هذا المقال عن طريق عدة مكونات سهلة وبسيطة وطريقة تحضير سهلة للغاية.

مكونات عمل دوريتوس

شراء كمية كبيرة من الشيبسي تسبب لهم الكثير من الأضرار لذلك سوف نوضح طريقة المكونات اللازمة لعمله من خلال النقاط التالية.

المكونات:

دقيق.

ماء.

ملح.

زعتر.

بابريكا.

بيكنج بودر.

طريقة تحضير شيبسي دوريتوس

يتم تحضير الدوريتوس في المنزل في المنزل بكل سهولة وبعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل الدوريتوس سوف نتعرف على خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..