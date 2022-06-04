نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب دقيق أعملي شيبسي الدوريتوس المقرمش في 10 دقائق بكمية كبيرة أحلي من المحلات في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعشق الكثير منا شيبسي الدوريتوس فهو يتميز بطعمه الشهي والرائع وتوجد به الكثير من الأطعمة مثل الجبنة، الشطة، الفلفل الحلو، الكباب، ونظرا لحب الكثير منا لهذا الشيبسي وشراء كمية كبير منه مما ينعكس بالسلب على صحتنا حيث يكون الشيبسي من الاطعمة المصنعة التي تؤدي إلى كثير من الأمراض مثل السرطان وامراض للجهاز الهضمي وغيرهم مثل حدوث الخرف المبكر وتدمير خلايا المخ والإصابة بالزهايمر إلى جانب أنها تضر بصحة القلب لذلك حرصت ربات المنازل حول طريقة معرفة صنع الدوريتوس في المنزل وسوف نوضح طريقة عمله لكم من خلال هذا المقال عن طريق عدة مكونات سهلة وبسيطة وطريقة تحضير سهلة للغاية.
مكونات عمل دوريتوس
شراء كمية كبيرة من الشيبسي تسبب لهم الكثير من الأضرار لذلك سوف نوضح طريقة المكونات اللازمة لعمله من خلال النقاط التالية.
المكونات:
- دقيق.
- ماء.
- ملح.
- زعتر.
- بابريكا.
- بيكنج بودر.
طريقة تحضير شيبسي دوريتوس
يتم تحضير الدوريتوس في المنزل في المنزل بكل سهولة وبعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل الدوريتوس سوف نتعرف على خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق والزعتر والملح والبيكنج بودر والبابريكا ونقلب جميع المكونات سويا حتى تتجانس.
- نقوم بعد ذلك بوضع الماء بالتدريج ونستمر في التقليب حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نقوم بتغطيتة العجينة ووضعها جانبا كي تستريح لمدة ٣٠ دقيقة.
- نقوم بعد ذلك بتقطيع العجينة إلى كور صغيرة ونفرد كل كورة على أنها تكون رقيقة جدا.
- نحضر طاسة بدون أي زيوت ونضعها على النار ونضع الرقائق بها ونقلبهم على الجانبين حتى يتغير لونها.
- نخرجها من الطاسة ونقوم بالتخلص من الحواف حتى نحصل على شكل مثلث.
- نضع طاسة أخرى على النار ونضع بها الزيت ثم نقوم بقلي الشيبسي بها.
- حتى يصبح لونه ذهبي محمر نخرجه على مناديل ورقية ونقدمه وبالهناء والشفاء.
- تكون تلك الطريقة لعمل الدوريتوس من أكثر الطرق الصحية التي تخلصنا من شراء الأطعمة المصنعة التي مع الوقت تقوم بتلف وتدمير المخ وكثير من الأمراض الأخرى
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك كوب دقيق أعملي شيبسي الدوريتوس المقرمش في 10 دقائق بكمية كبيرة أحلي من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.