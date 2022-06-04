نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الخميرة للشعر الجاف وداعًا تساقط الشعر وهيشانه ووداعًا للقشرة ومرحبا بشعر ناعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الخميرة من المواد الطبيعية الممتازة للشعر حيث إن ماسك الخميرة للشعر الجاف له الكثير من الفوائد العظيمة للشعر، فهناك الكثير من النساء والفتيات يعانين من تساقط الشعر وضعفه وهيشانه وأن الشعر أصبح جاف ومتقصف وذلك بفعل كثرة مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر التي تحتوي على العديد من المواد الكيماوية التي تتلف الشعر وتحرق بصيلاته، وتحتاج المرأة بين حين وآخر الاهتمام بشعرها والعمل على تغذيته وتقويته بالمعادن والفيتامينات وهنا يأتي دور ماسك الخميرة السحري الذي يقوم بإعادة وإصلاح تلف الشعر من خلال الفيتامينات الموجودة في هذا الماسك الطبيعي.

فوائد ماسك الخميرة للشعر

يساهم في تدفق الدم إلى الرأي وتقوية بصيلات الشعر ومنع تساقط الشعر وذلك بفضل فيتامين ب1.

يزيد من نمو الشعر ويكثفه ويعمل على سهولة امتصاص الكالسيوم والمغنسيوم بفضل فيتامين د.

يعمل على علاج تقصف الشعر ويحد منه وذلك لأنه يحتوي على فيتامين ب5.

يساعد في لمعان وقوة ونعومة الشعر حيث يحتوي على الكثير من المعادن الأخرى كالحديد والماغنسيوم والكالسيوم.

ماسك الخميرة والعسل للشعر

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

1 حبة من البيض.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر وعاء نظيف ثم نقوم بوضع المكونات ونمزجها جيدًا. ثم نقوم بفرد الماسك على الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن تلت ساعة. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء البارد وتجنبي الماء الدافئ أو الساخن. كرري الماسك مرة في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق.

قناع الخميرة للشعر التالف

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب واحد من الماء الدافئ صغير الحجم.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بوضع الخميرة على كوب الماء الدافئ ونقلبهما جيدًا. نترك الخليط لمدة ساعة جانبًا. ثم نقوم بغسل الشعر وتجهيزه من أجل الماسك. لا بد من وضع ماسك الخميرة على الشعر وهو مبلل وليس جاف. نقوم بوضع القناع ونحرص على تدليك فروة الرأس للتأكد من أن فروة الرأس تستفاد من المعادن والفيتامينات الموجودة. بعد ذلك نقوم بتمشيط الشعر جيدًا ونتأكد من وصول الماسك للأطراف. نترك القناع على الشعر مدة ساعة كاملة. ثم نقوم بغسل الشعر بالماء ونكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

كيراتين طبيعي للشعر

حبة واحدة من الموز.

3 ملاعق كبيرة زيت جوز هند.

حبة واحدة من البيض.

طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر

نقوم أولاً بهرس الموزة جيدًا. ثم نضعها في الخلاط ونضع عليها زيت جوز الهند والبيضة. بعد ذلك نخلط جيدَا حتى يتكون لدينا خليط متجانس. نقوم بتقسيم الشعر ونوزع عليه الوصفة من الجذور وحتى الأطراف. نترك الكيراتين على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة. ثم نقوم بغسل الشعر بالماء البارد والشامبو. سوف نلاحظ أن ملمس الشعر أصبح حريري وانعدم الهيشان. كرري الوصفة مرة كل أسبوع.

فرد وتنعيم الشعر بالزيوت الطبيعية

تلك الطريقة بسيطة وسهلة كما يمكن استعمال تلك الطريقة مع الأطفال الذي يعانون من شعر مجعد أو مموج وسوف نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة وتلك المكونات كالآتي:

علبة من الفازلين بجوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة الاستخدام