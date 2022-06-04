نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للسواد.. تاتو شفايف طبيعي ثابت طول اليوم بمكون رهيب في منزلك واسحري الجميع بشفايف جذابة وردية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكون الشفايف الوردية من الامور المهمة جدا التي تطرق مؤشر البحث جوجل إليها من خلال الكثير من السيدات والفتيات وذلك للقضاء على الاسمرار الموجود بهم ولأن اللون الأحمر يعطي مظهر جمالي ونظرا لأن استخدام مستحضرات التجميل يكون غير صحي لأنه يضر ببشرتنا وإلى جانب ذلك يمكن أن نقوم بشراء مستحضرات تجميل صحية ولا تؤدي إلى أي أضرار ولكنها غالية الثمن لذلك قامت الكثير من الفتيات والسيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد في منحنا شفاه وردية ولتحضير الوصفة الخاصة بالشفاه نجد أنها نتكون من مكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح طريقة استخدام تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

وصفة تجعل الشفاة الورديةتاتو طبيعي

عندما نتحدث عن تلك الوصفة نجدها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وتوجد في كل منزل لا تكلفنا أي تكاليف عالية ويمكن أن نحصل على مكونات وصفة الشفاه من خلال النقاط التالية..

دم غزال.

فازلين.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

طريقة تحضير وصفة الشفايف

عندما نحضر تلك الوصفة نجدها لا تحتاج إلى كثير من الجهد بل تحتاج إلى عدة خطوات سهلة وبسيطة كي نحصل على شفاه وردية اللون وسوف نتعرف على خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر ملعقة الفازلين ونضع عليها دم الغزال ونقوم بتقليبها جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بعد ذلك بوضع نصف ملعقة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند عليهم ونقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بوضعها على الشفاه كل مساء قبل النوم.

ونتركها حتى اليوم التالي ونلاحظ بأن الشفاه أصبحت وردية اللون وتكرر تلك الوصفة بشكل يومي حتى نحصل على أفضل النتائج.

وصفة التنت لشفاه وردية

تتكون تلك الوصفة من مكونين أساسين وذات فعالية كبيرة وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

تنت أحمر.

زبدة كاكاو.

طريقة التحضير: