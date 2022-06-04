نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الخيار والنشا للوجه اصنعي كريم طبيعي في البيت لشد وتفتيح البشرة من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج البشرة دومًا للعناية بها ويعد ماسك الخيار والنشا للوجه من ماسكات الوجه الطبيعية الممتازة والمفيدة للبشرة والتي تعمل على أن تجعل البشرة صافية ونضرة كالزجاج، بالإضافة إلى الألياف والمعادن والفيتامينات الموجودة في هذا الماسك والتي تحتاج إليها البشرة من أجل التغذية وإعادة بناء الخلايا من جديد والمحافظة على شباب البشرة، لذلك نقدم لكي ماسك الخيار والنشا وماء الورد لتفتيح البشرة وشد الترهلات والتجاعيد وجعل البشرة تبدو أصغر بكثير مما هي عليه وبمكونات بسيطة وغير مكلفة سوف تحصلي على بشرة ممتازة.

ماسك الخيار والنشا وماء الورد

يعمل هذا الماسك على تفتيح رهيب للبشرة وإذالة الكلف والتصبغات الشمسية وغيرها من مشاكل البشرة.

المكونات

حبة واحدة من الخيار متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة كريم الخيار مع النشا

قومي أولاً بغسل حبة الخيار وبشرها. ثم ضعيها في الخلاط مع ملعقة كبيرة من ماء الورد. اخلطي جيدًا ثم قومي بتصفية الخليط باستخدام مصفاة. الآن أصبح لديك عصير الخيار وماء الورد. بعد ذلك ضعي ملعقة من النشا على الخليط وقلبي المكونات معًا حتى يختفي النشا. ستلاحظين أن القوام سائل وهذا أمر طبيعي. قومي بوضع الماسك على نار هادئة جدًا مع الاستمرار في التقليب. عندما يصبح لديكي القوام كريمي الملمس ارفعي المكونات من على النار. ثم ضعي المكونات في برطمان نظيف واحتفظي به في الثلاجة. بعد ذلك استخدمي الوصفة يوميًا أو يومًا بعد يوم. ضعي الكريم على بشرة نظيفة لمدة 30 دقيقة. ثم قومي بغسل الوجه بالماء البارد ورشه بماء الورد.

ماسك الخيار والنشا للوجه مع جل الصبار

هذا الماسك ممتاز ورائع في الحصول على بشرة نضرة لا معة خالية من حب الشباب والبثور وخالية من الهالات السوداء.

مكونات ماسك الصبار والنشا

نصف ثمرة من الخيار.

ملقعة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون ناعم.

طريقة تحضير واستخدام الماسك

نقوم أولاً بإحضار الخلاط الكهربائي. ثم نقوم بوضع المكونات التي لدينا في الخلاط ونخلط جيدًا. سوف يتكون لدينا عجينة ناعمة. بعد ذلك نأخذ من الخليط ونقوم بتدليك الوجه لمدة 5 دقائق في حركات دائرية. ثم نترك الماسك على الوجه لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد. ثم نضع أي كريم مرطب. نكرر الماسك مرتين في الأسبوع وسوف تكون النتيجة مذهلة.

ماسك تفتيح الوجه السريع

هناك الكثير من المواد الطبيعية الفعالة والممتازة والتي تعمل على تفتيح البشرة بصورة سريعة وآمنة وسوف نضع بين يديك ماسك تفتيح سريع ومكوناته كالآتي:

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من القهوة .

. ملعقتين صغيرتين من ماء الورد.

طريقة التحضير