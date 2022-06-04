نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعًا للتجاعيد مع صابونة بذور الكتان الرهيبة لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد نهائيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة صابونة بذور الكتان من أروع المستحضرات الطبيعية التي تمتلك العديد من العناصر الهامة لصحة البشرة، حيث تعمل على إزالة الاسمرار والتجاعيد المزعجة نهائيًا، وتعمل على إخراج الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة التي تشوه مظهر الوجه، وتساعد الصابونة السحرية علي تفتيح البشرة ومنحها البياض الناصع في دقائق، كما تحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة النضارة والحيوية في أسرع وقت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة بذور الكتان الرهيبة في تفتيح البشرة وإزاله التجاعيد في دقائق بخطوات سهله بالمنزل.

مكونات عمل صابونه بذور الكتان

تحتوي هذه الصابونة على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من صابون اللافندر المبشور.

ملعقتين من زيت البرتقال.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقتين من بذور الكتان.

كوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة بذور الكتان لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء الساخن، ثم نقوم بإضافة جميع المكونات السابقة ونقلب جيدًا حتى يذوب الصابون تمامًا. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة للغاية، ثم نقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار، ثم نتركه جانبًا. نحضر قوالب الصابون وندهنها بقليل من زيت الزيتون، ثم نصب خليط الصابون داخل القوالب ونتركها في الهواء الطلق حتى تجف تمامًا. بعد ذلك نخرج الصابون من القالب، ثم نقوم باستخدامه يوميًا على البشرة حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة طول الوقت.

فوائد صابونة بذور الكتان للبشرة

تحتوي على العديد من الفوائد الرائعة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-