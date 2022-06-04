نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محتارة تعملي أكل أيه طريقة عمل طاجن البامية باللحمة بالفرن في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البامية من أنواع الأكلات المفضلة لدى المصريين والتي يعشقها الكبار والصغار، وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة حيث أنها يمكن عملها مطبوخة أو في الطاجن ولا تخلو منها المائدة في رمضان، ويبحث كثير من ربات المنزل عن طرق تحضيرها المختلفة والسريعة وتحتوي البامية على قيم غذائية مفيدة للجسم والصحة حيث أنها تحتوي فيتامينات، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل طاجن البامية باللحمة المفرومة. مقادير عمل طاجن البامية باللحمة بالفرن في المنزل كيلو جرام من البامية

كيلو جرام من اللحمة

كوب واحد من عصير الطماطم

اثنين من البصل متوسط الحجم مفروم

كوب واحد من المرقة

ربع كوب من الماء

قرن واحد من الفلفل الحار

ملعقتان كبيرتان من السمنة

خمس ملاعق كبيرة من الزيت

نصف ملعقة من الثوم المهروس

ملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الناشفة

ملعقة واحدة صغيرة من صلصة الطماطم

نصف ملعقة من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود طريقة عمل طاجن البامية باللحمة بالفرن في المنزل أولا نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم نضع بها السمنة ونضع البصل حتى يتم التشويح.

بعد أن يذبل البصل ويتغير لونه نقوم بإضافة الفلفل الأسود واللحمة والملح مع التقليب جيدا حتى يتغير لون اللحمة.

ثم نضيف ربع كوب الماء مع الاستمرار في التقليب حتى تتشرب الماء، ثم نقوم بغسل البامية جيدا بالماء ونضيفها إلى خليط اللحمة.

بعد ذلك نحضر الفلفل الحار ونقطعه ونقوم بإضافته إلى البامية، ثم نقوم بإضافة الصلصة وعصير الطماطم مع التقليب جيدا للمكونات مع بعضها.

ثم نترك الخليط على النار حتى يغلي جيدا، ثم نحضر طاسة أخرى ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونضيف إليها الثوم المهروس.

بعد أن يتغير لون الثوم ذهبي نضيف إليه الكزبرة الناشفة ونقلبها، ثم نضيفها لخليط البامية.

ثم نحضر طاجن كبير الحجم ونضيف به خليط البامية.

نضع الطاجن في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نترك الطاجن حتى ينضج جيدا، ثم نخرجه من الفرن ونضيف إليه عصير الليمون ونقدمه مع الأرز، وبالهنا والشفاء.

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