3 أماكن في الجسم ممنوع ازالة الشعر بالنتف

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عمر شويل - جدة أماكن في الجسم ممنوع ازالة الشعر بالنتف ننشر لكم اليوم أكثر مناطق ممنوع نتفها في الجسم حيث أنها مناطق حساسة قد يصيبها النتف ببعض المشاكل والالتهابات، فالشعر الزائد هو مشكلة نعاني منها جميعًا حتى وإن كانت كثافة الشعر في المناطق المختلفة في الجسم تختلف من شخص إلى الآخر بحسب هرمونات كل جسم، ولكن في كل الأحوال يجب إزالة الشعر الزائد من الجسم وخاصة بالنسبة إلى النساء حتى تحصل على جسم ناعم وبدون أي منغصات قد تؤثر عليها في حياتها وتشعرها بالخجل من صديقاتها.
مناطق ممنوع نتفها في الجسم
1. شعر الحاجب الزائد
حيث تعد منطقة الحاجب هي من مناطق الجسم الحساسة وخاصة وأنه في الوجه من الأفضل عدم تنظيفه من الشعر الزائد عن طريق النتف، حيث أن نتف الحاجب باستمرار يؤدي إلى وجود تجاعيد وترهلات حول العين حيث أن المنطقة رقيقة جدًا وقد يجعل بصيلات الشعر غير متساوية بعد أن تنمو مرة أخرى.
2. شعر الوحمات الزائد
الوحمة هي شيء يشبه الحسنة في الجسم ومن غير المعتاد أن ينمو الشعر في الوحمات ولكن أحيانًا تظهر في بعض الوحمات شعر زائد وعند نتفه قد يؤدي إلى حدوث التهابات في المنطقة وحدوث توّرم كبي جدًا ومن الأفضل تخليصه بالقص أو بأي طريقة أخرى لإزالة الشعر الزائد من الجسم عدا النتف.
3. شعر الحبوب الزائد
بالنسبة لبعض الحبوب التي تظهر في الجسم وعند إزالة الشعر تجدي حبوب في هذه المنطقة فمن الأفضل معالجة هذه الحبوب أولًا قبل نتف الشعر منها حتى لا تلتهب المنطقة أكثر ويجب أن تعالجيها قبل إزالة الشعر منها ويمكنك تهذيبه حتى تختفي الحبوب.
تخلصي من الشعر الزائد بدون ألم
- عليكي اتباع بعض النصائح لمساعدتك في ازاله الشعر بدون ألم وهي
- استخدمي زيت القرنفل قبل الازاله يساعد في تطهير وتعقيم المنطقة المراد منها الإزالة.
- استخدمي مكعبات الثلج على المنطقة المراد منها الإزالة لمدة 15 دقيقة حتى تشعر بالتنميل.
- أزيلي شعر جسمك في الوقت مابعد العصر وقبل المغرب وذلك لأن الألم يكون أقل في الصباح.
نصائح يجب اتباعها عند حلق الشعر الزائد
- من الأفضل استخدام الآلات اليدوية حتى تناسب انحناءات الجسد ومن الأفضل عدم استخدام آلات الأشخاص الأخرى.
- استخدم الآلات المسموح باستخدام أكثر من استعمال لها حتى لا تضر الجسم وتساهم في نقل البكتيريا والميكروبات.
- بعد إزالة الشعر يجب استخدام الماء الفاتر أو البارد وليس الساخن.
- تجفيف المنطقة جيدًا بعد تنظيفها من الشعر الزائد وغسلها وخاصة منطقة العانة.
- الحرص على ارتداء الملابس القطنية بعد حلاقة الجسم.
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