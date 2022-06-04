نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرص واحد من الصيدلية لتطويل شعرك بسرعة الصاروخ في 7 أيام تطويل ولمعان رهيب ومنع التساقط نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من السيدات والفتيات من تقصف الشعر وتساقطه باستمرار حيث أن الشعر يكون مثل النبات يريد الاهتمام والرعاية ونجد نتيجة أهمال الشعر واستخدام المجففات والمكواه واستخدام المواد الكيمائية المضرة للشعر وعمل فرد للشعر بمكونات غير طبيعية لذلك تحرص الكثير من هؤلاء البحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه وقد تم إيجاد الحل عن طريق قرص واحد يتم بيعه في الصيدلية وهو قرص الأسبرين حيث نجد أن للأسبرين دور فعال في تطويل الشعر وتكثيفه ويقوي جذور الشعر و

وصفة قرص الأسبرين لتطويل الشعر

نجد أن لقرص الأسبرين فوائد كثيرة للشعر فهو يعمل على تطويل الشعر وتكثيفه وتغذية بصيلات الشعر وتحتاج وصفة الأسبرين إلى مكونات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام ورق الغار والقرنفل

يمكن تطويل الشعر بسرعة الصاروخ ياستخدام ورق الغار قومي أولا بوضع ورق الغار مع كمية من فصوص القرنفل ونضع عليهم كمية من الماء ثم قومي يوضع هذا الخليط على النار لمدة ربع ساعة ثم قومي بتصفية الخليط وضعي الماء مع زيت الثوم ثم نقوم بتقليب الخليط معا حتي نحصل على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على الشعر سوف تلاحظين الفرق من اول استعمال في طول وكثافة وجمال شعرك كنا ، ، ، يمكن عمل خلطة اخري لتطويل الشعر بجنون وانبات الفراغات بسهولة عم طريق استخدام ملعقة من زبت الزيتون مع ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من زبت الخروع بن قومي بمزج المكونات معا، حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعتين مع الفرك سوف تلاحظين الفرق بين أيام في طول وكثافة وجمال شعرك من أول استعمال الكل هيسالك عن السر في ملعقة واحدة من هذا الخليط

قرص أسبرين.

شامبو لغسل الشعر.

ماء.

ملح.

طريقة تحضير الوصفة

عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجد أن خطواتها سهلة جدا وبسيطة. ويمكن لجميع ربات المنازل والفتيات بعملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به الماء مع ملعقة من الملح وقرص الأسبرين ونقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نضع عليها كمية من الشامبو الذي نقوم باستخدامه في غسل الشعر.

نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتفاعل ثم نقوم بغسل الشعر به.

نجد أن تلك الوصفة سوف تعمل على تنشيط الدورة الدموية الموجودة في الشعر.

فوائد الأسبرين للشعر

نجد أن للأسبرين فوائد عديدة ومتميزة للشعر حيث يساعد على تكثيف الشعر وتطويله وتكثيفه بشكل كبيرلذلك دد وسوف نوضح أهم فوائدها من خلال النقاط التالية..