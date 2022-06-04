نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز اغلى من الدهب.. قشور البرتقال لن ترميها من اليوم استخدامتها مذهلة مش هتصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم اليوم بعض فوائد واستخدامات قشور البرتقال، فالبرتقال هو فاكهة شتوية الموسم ولكننا نخزنها حتى نتناولها في كل المواسم وهو من الفواكه المفضلة لدينا وخاصة عصير البرتقال، ولكن يكمن اهتمامنا بالثمرة الداخلية دون اكتراث للقشور بالرغم من أن الله -سبحانه وتعالى- يضع الفائدة في الثمرة والقشرة أيضًا كما أنه يمكنك استغلال هذه القشور في عمل الكثير من الوصفات واستخدامها في بعض المهام وهذا هو ما سنتحدث عنه في سطور مقالنا التالية. فوائد واستخدامات قشور البرتقال تعمل قشور البرتقال على القضاء على رائحة الفم الكريهة حيث أنه يقوم الشخص بمضغها ويحصل على فم معطر ورائحته جميلة.

يمكن لقشورالبرتقال معالجة مشكلة الصداع عن طريق غليه وتناوله مع الماء فهو مسكن للصداع ويحد من مشاكل التوتر والقلق.

كما أنه يمك خلطه مع زيت الزيتون واستخدام في عمل وصفات للبشرة وللشعر فهو غني بالكثير من المكونات الطبيعية المفيدة لهما.

مفيد لمشكلة ضغط الدم المرتفع أو المنخفض حيث أنه يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم لأنه غني بالألياف الطبيعية التي تضبط مستوى الكوليسترول في الدم.

كما أنه مفيد للقشرة التي تترسب في الرأس وتعمل على عدم نمو الشعر وإطالته بشكل سريع وصحي.

تكمن فيه عدة فوائد أيضًا بالنسبة للجهاز التنفسي لأنه غني بمضادات أكسدة قوية وفيتامينات هامة لصحة الجسم. طريقة تحضير وصفة قشور البرتقال للبشرة مكونات الوصفة:- ثمرتان من البرتقال.

أربع ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض.

عدة قطرات عصير ليمون. طريقة التحضير:- قومي بإحضار البرتقال ونظفيه جيدًا وقشريه واستخدمي الثمرة في أي شيء أو قومي بتناولها أما بخصوص القشور فقومي بتجفيفها.

يتم تجفيف القشور بوضعها تحت أشعة الشمس أو تسخينها قليلًا داخل الميكروويف حتى تصبح جافة تمامًا.

ثم قومي بطحنها في الخلاط الكهربائي.

أضيفي مسحوق قشور البرتقال إلى المكونات الأخرى وقلبيهم جيدًا.

ثم نظفي بشرتك جيدًا من أي شوائب وطبقي الوصفة على بشرتك لمدة نصف ساعة.

اشطفي بشرتك من الخليط ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع للحصول على بشرة نضرة وناعمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنز اغلى من الدهب.. قشور البرتقال لن ترميها من اليوم استخدامتها مذهلة مش هتصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.