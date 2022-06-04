نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتنور جسمك زى المرايا.. اقوي خلطة تبييض للعرايس هتزيل سواد السنين من الاماكن الغامقة وتحت الابطين في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أقوى وصفات طبيعية لتبييض الجسم وخاصة مناطق الجسم الحساسة التي تحتاج إلى تفتيح وإزالة الاسمرار منها، فالاسمرار يصيب الجلد في بعض المناطق بسبب تعرّضها المستمر للعرق وعدم النظافة الكاملة والترطيب الجيد لهذه المناطق باستمرار، وكانت الوصفات التي يتم تحضيرها من مكونات طبيعية هي أقصر طريق للقضاء على هذا الاسمرار بسهولة وفي وقت قصير، وهذا ما سنقوم بتقديمه لكم بشكل تفصيلي في السطور التالية من مقالنا اليوم عبر موقع “ثقفني” الإلكتروني. وصفات طبيعية لتبييض الجسم من الاسمرار 1. خلطة السكر والعسل للتفتيح المقادير المطلوبة:- أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

زيت زيتون طبيعي.

عصير ليمون طازج وغير محلى. طريقة التحضير:- اخلطي المكونات السابقة كلها في طبق عميق قليلًا واخلطيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا ويصبح الخليط ممتزج وبدون أي تكتلات.

بعد ذلك قومي بتنظيف المنطقة المراد تفتيحها من خلال غسلها بالماء والصابون.

ثم ابدئي في تطبيق الوصفة عليها ودلكي جيدًا حتى تزيلي أي جلد ميت.

استخدمي هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا والنتيجة تظهر من أول أسبوع وهي مناسبة للعرائس الجدد. 2. وصفة البابايا والموز لتفتيح الجسم مكونات الوصفة:- ثمرة موز وأخرى من البابايا.

ماء ورد.

عسل أبيض. طريقة التحضير:- قومي بتقشير ثمرة الموز والبابايا ثم ضعيهم داخل الخلاط الكهربائي واهرسيهم جيدًا حتى يتجانسوا.

ثم قومي بإضافة ماء الورد إلى الخليط.

نظفي المنطقة المراد تفتيحها جيدًا وجففيها ثم ابدئي في فرد العجينة عليها مع التدليك واتركيها لمدة ربع ساعة تقريبًا.

ثم اشطفيها بالماء وكرريها مرتين أسبوعيًا. 3. وصفة الحليب وماء الورد لتبييض الجسم مكونات عمل الوصفة:- ملعقتان صغيرتان من الحليب كامل الدسم.

ماء ورد.

عصير ليمون. طريقة التحضير والاستخدام:- اخلطي المكونات كلها مع بعضها حتى تتجانس تمامًا وتصبح بدون أي شوائب وتكتلات وضعيها في علبة صغيرة.

نظفي المنطقة التي تريدين تفتيحها ودلكيها بالخليط الذي قمتي بتحضيره لعدة دقائق ثم اتركيها نصف ساعة.

بعد ذلك اشطفي المنطقة جيدًا من الخليط وكرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع ويجب ترطيب المنطقة بعد هذه العملية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتنور جسمك زى المرايا.. اقوي خلطة تبييض للعرايس هتزيل سواد السنين من الاماكن الغامقة وتحت الابطين في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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