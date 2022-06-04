دلعي أولادك وأعملي كريب المطاعم في البيت..طريقة عمل الكريب الحلو والحادق في البيت بمكونات بسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريب الحلو والحادق في البيت بمكونات بسيطة، كثير من ربات البيوت تتساءل عن طريقة عمل الكريب في البيت بحشوات مختلفة حيث أنه من أفضل الوجبات التي يفضلها الجميع، وذلك لن طعمه مميز، ويحبه الكبار والصغار، وهو من الأطعمة التي يمكن أن يتم تناولها على شكل حادق أو حلو، لذلك فهو يتم تحضير العديد من الحشوات التي تناسبة، وسوف نقدم لكم أسهل الوصفات المنزلية التي تساعدكم على تحضيره.

طريقة عمل الكريب الحلو والحادق في البيت

سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الكريب الحلو والحادق في البيت

مكونات عمل الكريب باللحم المفروم

هناك بعض المكونات التي تساعدنا على تحضير الكريب باللحم المفروم، وهي كما يلي:

كوبان من الدقيق,

بيضتين.

ثلاثة أكواب من اللبن.

ملعقتان من الزيت كبيرة.

لحم مفروم معصج.

القليل من الزيتون.

رشه مالح.

رشه فلفل اسود.

طريقة عمل الكريب في البيت باللحم المفروم

هناك بعض الخطوات التي عليك اتباعها لعمل الكريب باللحم المفروم، وهي:

شرب البيض واللبن، والفانيليا والملح في الخلاط الكهربائي مع بعضهم البعض.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق للخليط، والاستمرار في خلطه من أجل الحصول على عجينة متماسكة.

تصفية الخليط في وعاء تنظيف.

وضع ملعقة من الزيت في طاسة تيفال ساخنة، وبعد ذلك وضع كميات من العجين مناسبة والبدء بمفردها على شكل دائرة.

الانتظار حتى يكتمل نضج الخليط وبعد ذلك تقليبه على الوجه الآخر.

بعد ذلك يتم فرد الكريب ووضع اللحم المفروم عليه، وبعدها يتم إضافة الزيتون والجبن عليه,

يتم بعد ذلك لف قطعة الكريب على شكل اسطوانه، وبعدها يتم وضعه على النار حتى يتحول للون الذهبي.

على شكل اسطوانه، وبعدها يتم وضعه على النار حتى يتحول للون الذهبي. وبعد ذلك يكون الكريب قد أصبح جاهزا بالهناء والشفاء.

طريقة اخري مختلفة لعمل الكريب بالبطاطس في البيت

مكونات عمل الكريب بالبطاطس المحمرة

كوبان من الدقيق.

بيضتان.

ثلاثة أكواب من اللبن.

ملعقتان من الزيت.

رشه من الملح.

رشه من الفلفل الأسود.

بطاطس محمرة.

مايونيز.

كاتشب.

فلفل ألوان.

طريقة تحضير كريب البطاطس