نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية..ب 3 مكونات فقط عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة ب 3 مكونات فقط عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت، يمكنك عمل الجبنة الموتزاريلا ب 3 مكونات فقط وبشكل اقتصادي للغاية، حيث أنها من الأشياء التي تستخدم من أجل تحضير وصفات كثيرة تتمثل في الفطائر والبيتزا، والعديد من الوجبات اللذيذة التي يفضلها الجميع مثل الباشاميل أو النجرسكو، لذلك فالجميع مغرم بها، وسوف نقدم لكم أسهل وصفة تساعدكم على تحضيرها بدون أي عناء، وهي تتمثل فيما يلي:

ب 3 مكونات فقط عمل الجبنة الموتزاريلا

سوف نقدم لكم طريقة بسيطة لعمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا

هناك بعض المكونات البسيطة لعمل الجبنة الموتزاريلا، وهي:

ثمانية أكواب ونصف من اللبن كامل الدسم.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الخل.

عمل الجبنة الموتزاريلا ب 3 مكونات فقط

هناك بعض الخطوات التي عليك اتباعها لتحضير الجبنة الموتزاريلا في المنزل، وهي:

عليك في البداية أن تضعي اللبن على نار متوسطة، وبعدها يمكنك أن تضيفي إليه عصير الليمون والخل، ويجب أن تستمري في التقليب.

خلال التقليب سوف تظهر لك بعض القطع البيضاء لا داعي للقلق ويجب التقليب حتى يتكتل جميع اللبن.

بعد تكتل اللبن يجب وضع حاجز معدني يفصل بين النار والوعاء، والاستمرار في التقليب.

مع استمرار التقليب سوف تجدين أن هناك قطعة جبنه ظاهرة عليك الاستمرار في التقليب والضغط عليها بالملعقة.

بعد الضغط المستمر سوف تجد أن قوام الجبنة وقد أصبح مطاطي.

بعد ذلك يتم إخراج قطعة الجبن من السائل ويجب عصرها للتخلص من أي ماء موجودة فيها.

بعدها يتم وضع الجبن في الفريزر من اجل أن يتجمد.

بعدها يتم بشرها والاحتفاظ بها كذلك من اجل استخدامه في المخبوزات والمعجنات.

ما يعتمد عليه نجاح الوصفة