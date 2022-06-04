نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجوده عند العطار.. بذور صغيرة سحريه هتنسف الكرش والجناب في 3 ليالي هتخسي بدون رجيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد وصفة بذور الكتان لنسف الدهون من أشهر وصفات التخسيس، فالدهون في أي منطقة في الجسم سواء في البطن أو الأرداف هي دهون عنيدة تؤثر بشكل سلبي في المنظر العام للإنسان وتتسبب له في مشاكل نفسية وجسدية كما أنها قد تؤثر في طريقة ارتداءك للملابس، كما أن الوزن الزائد أحيانًا قد يؤدي إلى أمراض متعددة ومشاكل في القلب، وكانت بذور الكتان أحد أشهر البذور والنباتات التي تساهم في نسف الدهون وشفطها تمامًا والحصول على جسم مثالي. طريقة تحضير مشروب بذور الكتان لنسف الدهون المكونات:- عدة حبات من بذور الكتان.

ماء فاتر.

عسل أبيض أو سكر دايت للتحلية. خطوات التحضير والاستخدام:- ضعي بذور الكتان في وعاء معدني مناسب وأضيفي كمية من الماء الفاتر واتركيه على النار حتى يغلي الخليط تمامًا.

بعد أن يغلي قومي برفعه من على النار وصفّيه تمامًا من البذور ثم قومي بشربه يوميًا قبل وجبة الإفطار على معدة فارغة . أهم فوائد بذور الكتان لتخسيس الوزن تعتبر بذور الكتان أحد النباتات الطبيعية التي لها قدرة عالية وفعالية في نسف دهون البطن وتكسير أي دهون زائدة في الجسم سواء في البطن أو الأرداف.

تحتوي بذور الكتان على الأيزوفلافون والقشور التي تعمل على خفض الوزن.

كما تحتوي على مضادات أكسدة قوية وغنية بأحماض الأوميجا ثري.

تعد بذور الكتان بأنها من البذور الغنية بحمض الألفا لينولينك الذي يعالج التهابات الجسم التي قد تؤثر في الزيادة في الوزن وفي عمليات الهضم.

تحسّن بذور الكتان قدرة الجسم على ضبط مستوى السكر في الدم.

حيث أنها تزيد من حساسية الجسم ضد الأنسولين وبالتالي تساهم في تخسيس الوزن بشكل طبيعي.

بذور الكتان هي مصدر غني بالألياف الطبيعية التي تؤدي إلى شعور البطن بالشبع وتقلل الأطعمة المتناولة.

وبالتالي تحمي الجسم من خطر الإصابة بمرض السمنة المفرطة.

تقي الجسم وتنظفه من أي سموم وميكروبات وبكتيريا ضارة تؤثر على عملية الهضم وتصيب المعدة بالكثير من المشاكل المختلفة.

تساهم بذور الكتان في تعزيز عملية الأيض وتعالج مشاكل المعدة مثل ارتجاع المرئ وغيرها.

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