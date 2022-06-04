نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك هيطول للركب.. خلطة الهنود ضعيها على شعرك الكل هيسألك عن سر جمال وطول ولمعان الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة القرنفل لتطويل الشعر وزيادة كثافته في أيام قليلة هي موضوع مقالنا اليوم، فالشعر التالف لا يحتاج إلى تصفيف باستمرار فحسب وإنما يحتاج إلى مكملات غذائية كما يحتاج الجسم بالضبط، فالشعر يحتاج إلى الفيتامينات والحديد وعناصر غذائية أخرى حتى يتغذى بشكل كامل ويستعيد نضارته وحيويته، وكان القرنفل واحد من أشهر الأعشاب الطبيعية التي يمكنها معالجة مشاكل الشعر المختلفة، وسنوضح لكم بالخطوات كيفية استخدام القرنفل لعلاج مشاكل الشعر وتطويله. خلطة القرنفل لتطويل الشعر وتكثيفه المكونات:- عدة مسامير من القرنفل.

مقدار مناسب من الماء الفاتر.

زيت زيتون. طريقة تحضير الوصفة:- أول خطوة قومي بغلي الماء في قدر معدني مناسب على نار متوسطة.

ثم قومي بإضافة مسامير القرنفل إلى الماء واتركيها حتى تغلي معها.

بعد أن صبح لون القرنفل داكن قومي برفعه من على النار واتركيه حتى يبرد قليلًا.

ثم قومي بتصفية الماء واتركيه لمدة خمسة عشر ساعة.

ثم قومي باستخدامه بشطف شعرك به قبل الاستحمام وتدليك فروة الرأس لمدة دقيقتين تقريبًا.

ثم قومي بتركه على شعرك لمدة خمسة عشر دقيقة.

اشطفي شعرك بالماء والشامبو استخدمي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع قبل الاستحمام.

ويجب ترطيب شعرك بعدها مباشرة. خلطة البيض والخل لتطويل الشعر المقادير المطلوبة:- ملعقتان صغيرتان من خل التفاح.

حبة بيضة كبيرة.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

عصير ليمون. طريقة التحضير:-

اخلطي المكونات مع بعضها حتى يصبح الخيط متجانس ثم ابدئي في تدليك فروة رأسك بالخليط لدقيقتين تقريبًا.

اتركي الخليط على فروة رأسك لمدة نصف ساعة تقريبًا.

ثم قومي بشطف شعرك جيدًا بالشامبو الخالي من أي كيماويات وماء بارد وكرريها مرتين أسبوعيًا. خلطة الزبادي والعسل الأبيض للشعر المكونات المطلوبة:- ملعقة واحدة كبيرة من الخردل المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

عشر قطرات من عصير الليمون.

ماء فاتر. طريقة التحضير:- اخلطي المكونات جيدًا مع بعضها ثم قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء وعلى كل جزء ثم قومي بإضافة الخليط عليه ودلكي جيدًا.

اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بشطفه وطبقيها مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعرك هيطول للركب.. خلطة الهنود ضعيها على شعرك الكل هيسألك عن سر جمال وطول ولمعان الشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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