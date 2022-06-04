نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون طبيعي من العطار.. دهنه منه قبل النوم تبيض البشرة وتزيل التجاعيد والهالات السوداء في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكون واحد طبيعي يتم جلبه من العطار واستخدامه بشكل يومي يحقق الكثير من الرغبات لدى غالبية النساء والفتيات، فهو يعمل على إزالة الهالات السوداء حول العينين وتسمين الخدود ونفخها إلى جانب مفعولة السحري في تبيض البشرة ومن الاستعمال الأول له، فهو بمثابة معجزة ربانية في مجال التجميل، لذا اليوم سنتعرف عليه وكيفية استخدامه للوصول إلى أفضل النتائج خلال مدة زمنية قصيرة، وستلاحظين بنفسك الفرق قبل وبعد استخدامه ولم تستطيعي الابتعاد عنه بقدر ما يحققه من مميزات.

مكون طبيعي لإزالة الهالات السوداء وتفتيح البشرة

المكون الجبار والفعال في مجال التجميل لما يحققهمن عدة أهداف مرغوبة لدى كل سيدة أو فتاة هو الكولاجين الطبيعي، حيث يتم إدخاله في العديد من الوصفات التي يتم تحضيرها بالمنزل للحصول على نتائجه الجبارة في جعل البشرة أكثر إشراقه وحيوية بل وشد التجاعيد وملء الخطوط الرفيعة إلى جانب دوره في تفتيح البشرة خاصة الهالات السوداء بالإضافة إلى نفخ الخدود وجعل مظهرها أفضل من ذي قبل، لذا من خلال الفقرة القادمة نتعرف على كيفية استخدامه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فوائده التي لا حصر لها.

طريقة عمل كولاجين طبيعي بالمنزل

يمكن صناعة كولاجين طبيعي بالمنزل من خلال المكونات التالية:

ثمرة واحدة من البطاطس.

بياض بيضة.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير:

يتم بشر ثمرة البطاطس للحصول على مستخلص البطاطس ويوضع في قالب مكعبات الثلج.

بشر البطاطس يتم إضافة بياض البيضة إليه مع ملعقة النشا وقليل من عصير الليمون مع التقليب يتم توزيع الخليط على كامل البشرة وتركه لمدة تلت ساعة حتى يجف الخليط تماماً.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر جيداً باستخدام غسول مناسب للبشرة، ثم إغلاق المسام بواسطة تمرير قطعة ثلج من مستخلص البطاطس على كامل الوجه ثم شطفه بالماء البارد فقط ثم تجفيفه.

مكون طبيعي لتسمين الوجه

الألوفيرا أحد المكونات الطبيعية الفعالة في تسمين الوجه وتفتيح البشرة في حال تم المواظبة على استخدامه، حيث يتم فرك الوجه بواسطة جل الألوفيرا لمدة من نصف ساعة إلى ساعة قبل الاستحمام على أن يتم ذلك بشكل يومي للحصول على نتائج مرضية وبشكل سريع.