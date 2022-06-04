نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرتك هترجع شباب.. أفضل كريم طبيعي 100% لشد البشرة والتخلص من التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل أفضل كريم طبيعي لشد البشرة، إن أكثر ما تتخوف منه جميع السيدات هو تعرض بشرتها للترهل وظهور التجاعيد بها خاصة إذا ظهرت فى وقت مبكر من العمر، وهو ما يحتاج إلى الاهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل التي تحتوى على الكولاجين لاستعاضة الكولاجين المفقود من البشرة، وإذا كنتي ترغبين فى الحصول على وجه مشدود بشكل طبيعي فسنقدم لكى بعض كريمات شد الوجه الطبيعية التي يمكنك صناعتها فى المنزل بأقل التكاليف وفى نفس الوقت تضمن لكى نتائج فعالة تغنيكى عن أي كريمات صناعية أخرى.

كريم لبان الدكر لشد الوجه

المكونات

ملعقة كبيرة من لبان الدكر الحصي.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة نشا ذرة.

ملعقة صغيرة جليسرين.

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو.

ملعقتين كريم مرطب.

طريقة التحضير

قومى بنقع حصي لبان الدكر فى نصف كوب من الماء مع تغطية الكوب وتركه من الليل وحتى الصباح التالي.

ستلاحظي أن ماء المنقوع أصبحت مثل الحليب، قومى بتقليبه مره واحدة ثم يتم تصفية الحصي منه.

ضعي على ماء المنقوع مقدار النشا وقلبيه جيدا حتى إذابته.

ضعي الوعاء فى حمام ماء ساخن عن طريق وضعه بداخل إناء ملئ بالماء المغلي ويتم التقليب حتى يثقل القوام.

ضعي الخليط جانبا حتى يبرد ثم أضفى إليه المكونات الأخرى مع مزجها جيدا.

استخدمي الكريم مرتين أسبوعيا لتحصلي على أفضل النتائج لشد البشرة.

كريم كريم بذر الكتان لشد البشرة

يعد بذر الكتان أيضا من الأشياء الهائلة فى الحصول على بشرة مشدودة ونضرة طوال الوقت نظرا لغناه بالكولاجين الطبيعي الذي يحتاج إليه البشرة دائما، ولطريقة صنع كريم منه اتبعي الخطوات التالية: