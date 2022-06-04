نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدية للعرايس.. اقوي وصفة تقشير بالفازلين والنشا للتخلص من البثور السوداء والكلف والبقع الغامقة هتبقي قمر 14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقشير البشرة بالفازلين والنشا للتخلص من البقع الداكنة والنمش والبثور السوداء، من الحين لأخر تحتاج البشرة للتقشير بجانب ماسكات التغذية التي يتم تحضيرها على مدار الأسبوع للحفاظ على نضارة البشرة، حيث أن تلك الماسكات لن تعطي النتيجة المرغوبة في حالة لم يتم عمل تقشير أسبوعي للبشرة للتخلص من طبقات الجلد الميت وكافة المشاكل الخاصة بالبشرة، ومؤخراً تم التوصل إلى مقشر طبيعي بمكونات سهلة وغير مكلفة يساعد على التخلص من جميع مشاكل البشرة، وهو مقشر الفازلين والنشا الذي سنتعرف على مكوناته وطريقة تحضيره خلال السطور التالية.

تقشير البشرة بالفازلين والنشا

المقشرات من الأشياء الضرورية لأي نوع بشرة، خاصة المقشرات الطبيعية التي تعمل على التخلص مرة واحدة من أكثر من مشكلة خاصة بالبشرة، ويتم إعداد ماسك التقشير من خلال المكونات التالية:

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبيعي.

ماء ورد.

ماء فاتر.

طريقة عمل مقشر البشرة بالفازلين والنشا

في وعاء نظيف يتم وضع ملعقة من الفازلين، إضافة ملعقة واحدة من النشا إليها.

يتم تقليب المكونات السابقة معاً للحصول على قواك متجانس.

لصنع ماسك التقشير يتم إضافة بعضاً من قطرات ماء الورد.

يتم إضافة الماء الفاتر بشكل تدريجي من التقليب المستمر حتى الحصول على قوام الماسك.

يتم فرد العجينة على كامل الوجه والرقبة وتركها لمدة تلت ساعة.

ثم بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر مع التدليك الخفيف للبشرة.

يتم تنظيف البشرة جيداً باستخدام غسول مناسب ثم تجفيفها جيداً ووضع مرطب.

فوائد ماسك النشا والفازلين في تقشير البشرة