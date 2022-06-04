نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وداعًا للاحراج” اقوى مزيل عرق طبيعي وآمن ويفتح الأماكن الداكنة بسرعة البرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص هذه الأيام عن طريقة آمنة وفعالة للعرق واليوم نقدم اقوى مزيل عرق طبيعي ومجرب خاصة أن ذلك المزيل سوف يقوم بإزالة الطبقة السوداء والغامقة الموجودة على الجلد ولن تحتاجي إلى شراء مستحضرات التجميل التي تعمل على تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم، كما أن مزيل العرق الطبيعي الذي سوف نعرف خطواته بالتفصيل في السطور القادمة لا يقوم بحجب العرق بل يترك الجسم بطبيعته ولكن بدون رائحة أي العرق سوف يخرج طبيعيًا من الجسم ولكن بدون أن يكون هناك أي رائحة كريهة.

كما أن منتجات إزالة رائحة العرق المتواجدة في الأسواق باهظة الثمن فضلاً عن ذلك أنها تحجب الإفرازات داخل الجلد وتقوم بعمل تقيد لتلك الإفرازات التي هي سموم أصلاً خارجة من الجسم ونجد أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الكثير ممن يستخدمون مزيلات العرق الصناعية وهي تكون تكتلات في تلك الأماكن وتكون مؤلمة وقد يحدث لا قدر الله إصابات بالسرطان نتيجة حب تلك الإفرازات داخل الجسم.

اقوى مزيل عرق طبيعي وآمن

يمكن بكل سهولة العمل على تحضير مزيل عرق طبيعي وآمن وغير مكلف في المنزل وسوف نحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوفرة وتلك المكونات هي كالآتي:

ملعقة صغيرة من الشبه المطحونه.

ملعقة صغيرة من النشا أو الكورن فلور.

عصير نصف ليمونه.

نصف ملعقة من الملح الناعم.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير مزيل عرق منزلي

احضري بولة نظيفة وجافة. ضعي النشا والشبه المطحونة واخلطيهم جيدًا. ثم قومي بوضع الليمون وقلبي المكونات. بعد ذلك قومي بوضع الملح وماء الورد واخلطي المزيل جيدًا. احضري علبة زجاجية فارغة ونظيفة. ثم ضعي مزيل العرق بها واحتفظي به في الثلاجة.

طريقة استخدام مزيل العرق الطبيعي