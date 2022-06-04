نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معشوقة الأطفال.. الميني بيتزا في الطاسة بالعجينة السحرية هتعملي أكبر كمية بسرعة الصاروخ في 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعشق الكثير منا البيتزا من الكبار والصغار فهي تكون العشق بالنسبة للكثير من الاطفال عندما نتعرف على ما هي البيتزا نجدها عبارة عن عجين من الدقيق والخميرة يوضع عليها الحشو اللذيذ الذي يحب الجميع من الفراخ والجبن والفلفل والطماطم لذلك فأن البيتزا من الأطعمة الشهية جدا وتبحث ربات المنازل دائما على طريقة تحضيرها بأسهل الطرق ليكون تحضير البيتزا في الطاسة دون الحاجة إلى فرن هو من أبسط الطرق التي يمكن أن نحضرها بها لذلك سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها والمكونات اللازمة لها وطريقة عمل العجينة السحرية من خلال هذا المقال.

طريقة عمل العجينة السحرية

نجد أن العجينة السحرية تعرف بأنها طرية جدا وعندما نحضرها لا تأخذ أي وقت أو مجهود ولا يقتصر دورها على البيتزا فقط بينما يمكن أن نصنع منها الفطائر والمعجنات اللذيذة الأخرى وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

المكونات.

كوب ماء

ملعقة ملح.

ملعقة سكر.

خميرة بيرة .

كوب زبادي.

دقيق.

بيكنج بودر.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء نضع بها الماء، السكر، الخميرة ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بعد ذلك بوضع الزبادي والزيت على المكونات السابقة ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بنخل البيكنج بودر مع الدقيق والملح ونقلبه

نقوم بوضع المكونات على بعض ونقوم بقليبهم جيدا وعجنهم ونقوم بترك العجينة لكي تستريح.

طريق تحضير حشو البيتزا

عندما نحضر الحشو فنجد أنه يختلف من شخص لأخر على حسب الرغبة وسوف نوضح طريقة تحضير حشو البيتزا من خلال النقاط التالية..

المكونات:

جبن.

فلفل ألوان.

زيتون.صلصة.

طريقة التحضير: