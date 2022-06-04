نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم مزيل الشعر الطبيعي لإزالة الشعر الزائد من الجذور بدون ألم ونعومة تدوم لفترة طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم مزيل الشعر الطبيعي ، من أقوي المزيلات الطبيعية التي تبحث عنها الكثير من النساء لحل مشاكل الشعر الزائد من المناطق الحساسة والجسم، كما يحتوي الكريم السحري على بعض المواد الطبيعية التي تعمل على إزالة الشعر من الجذور وبدون ألم نهائياً، ويساعد على تفتيح المناطق الداكنة ويزيل الاسمرار بشكل سريع، بفضل قوة الليمون الخارقة التي تتغلغل داخل المسام بسرعة كبيرة، كما يمنح الكريم الجسم النعومة والترطيب ويحافظ على البشرة من الجفاف ويجعل ملمسها مثل بشرة الأطفال تماماً، كما يساعد الكريم على إزالة الروائح الكريهة من تحت الإبط وبين الفخذين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم مزيل الشعر الطبيعي لإزالة الشعر من الجذور بدون ألم بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كريم مزيل الشعر الطبيعي

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

نصف لليمونة.

نصف ملعقة صغيرة من كريم مزيل الشعر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل الشعر الطبيعي لإزالة الشعر من الجذور نهائياً وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيدًا حتى يصبح الخليط مثل الكريم. ثم نقوم بدهن المناطق المراد إزالة الشعر منها ونتركه الخليط لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً. ثم نحضر قطعة من القماش ونضعها على الكريم ونتركها لمدة 5 دقائق. ثم نقوم بإزالة قطعة القماش في عكس نمو الشعر حتى نزيل الشعر من الجذور. نكرر عمل الخليط مرة كل أسبوع حتى نتخلص من الشعيرات الصغيرة نهائياً وتصبح البشرة أكثر نعومة.

فوائد كريم مزيل الشعر الطبيعي للجسم

يحتوي على العديد من الفوائد الرائعة سوف نقدمها لكم اليوم وهى كما يلي:-