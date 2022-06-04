نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي كريم البقدونس والنشا لإزالة تجاعيد السنين ومنح البشرة البياض الناصع في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم البقدونس والنشا ، من أجمل أنواع الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وتفتيح المناطق الداكنة بالجسم، ويعمل على توحيد لون البشرة مما يجعلها أكثر نضارة وحيوية، كما يعمل الكريم بشكل رائع على إزالة التجاعيد التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب، ويساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها مما يجعل البثور السوداء تظهر بشكل غير مرغوب به، وطريقة تحضير الكريم في المنزل سهلة وبسيطة وتستطيع جميع السيدات القيام بصنعه بدل من شراء المستحضرات الاخرى التي تباع خارج المنزل بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البقدونس والنشا أفضل الكريمات الطبيعية لحماية البشرة ومنحها البياض الناصع بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم البقدونس والنشا

يمتلك الكريم بعض المكونات الطبيعية التي تجعلنا نقوم بصنع في البيت بكل سهولة:-

كوب من مغلي البقدونس.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتين من ماء الورد.

كبيرة من زيت الزيتون.

طريقه التحضير

نتعرف معكم على طريقه عمل كريم البقدونس والنشا بخطوات سهله بالمنزل:-

نحضر وعاء ونضع به مغلي البقدونس، ثم نضيف النشا، وماء الورد ونقلب جيداً حتى تذوب المكونات مع بعضها. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. ثم نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات تماماً ويصبح مثل الكريم. نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر حتى تتفتح مسام الوجه. ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالكامل وندلك برفق لمدة 5 دقائق. نترك الكريم على الوجه لمدة 20 دقيقة كاملة وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد.

فوائد كريم البقدونس والنشا للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الرهيبة التي يحتوي عليها الكريم وهي كما يلي:-

يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يعمل المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون.

كما يزيد من نضاره وحيوية البشرة.

يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميته.

كما يعمل كمرطب طبيعي لحمايه البشرة من الجفاف.

يحارب التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة.

كما يعمل على تدفق الدم الى البشرة بشكل رائع.

كما يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب تصبغات الوجه والبقع الداكن.

ماسك البقدونس الرهيب لتفتيح البشرة