ماسك القهوة للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح

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عمر شويل - جدة ماسك القهوة للوجه، مسامات البشرة الواسعة تكون أكثر عرضة لتخلل الأتربة فيها، حيث أنه عندما تخرج الفتيات من المنزل وتتعرض لأشعة الشمس والأتربة، تتراكم هذه الأتربة على البشرة من الخارج، وتراكم هذه الأوساخ يسبب غمقان البشرة واتساع مسامات البشرة وعدم توحيد لونها، وتنزعج الفتيات من مظهر البشرة وتحتاج إلى غسول و ماسكات لتنظيفها من أي أوساخ، ولكن الماسكات الصناعية تسبب التهابات البشرة وأضرار أخرى، لذلك يفضل الإعتماد على ماسكات طبيعية، وتعتبر القهوة من المشروبات التي يعشقها الملايين، فهي مفيدة لصحة الجسم وكذلك للبشرة، حيث تساعد على تخليص البشرة من الاتربة وتفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة تقشير البشرة بالقهوة.
ماسك القهوة للوجه
تحرص جميع الفتيات على الإهتمام ببشرة الوجه، لأنها أكثر عرضة للأتربة والهواء عند الخروج من المنزل، لذلك لابد من تنظيفها بشكل يومي بعد العودة من الخارج، كما لابد من الإعتماد على الماسكات الطبيعية وتجنب الصناعية حتى لا تؤذي بشرة الوجه، لأنها من البشرات الحساسة، ويمكن التخلص من جميع البشرة من خلال استخدام مقشر ممتاز وهو القهوة، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.
المكونات
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- 1 ملعقة صغيرة من الزبادي.
- عسل نحل ملعقة صغيرة.
طريقة تحضير ماسك القهوة لتبيض البشرة
تمنح القهوة بشرتك العديد من الفوائد الصحية، حيث تساعد على التخلص من الجلد الميت وغمقان البشرة، وإزالة التجاعيد المزعجة وتعيد للبشرة جمالها ونضارتها، كما إنها غير ضارة ولا تترك أي أضرار على البشرة، لذلك يمكنك استخدامها كمقشر يومي بعد العودة من الخارج لتنظيف البشرة، ويمكنك استخدامها من خلال إتباع الخطوات التالية.
- نضع القهوة والزبادي وعسل النحل في وعاء ونقلب جميع المكونات.
- نغسل بشرة الوجه بالماء ونجففها بفوطة نظيفة.
- نوزع خليط القهوة على البشرة ونقوم بتدليك البشرة بحركات دائرية ولكن بلطف.
- نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.
- نقوم بغسل البشرة بلطف بعد مرور الوقت وتجفيفها.
- نستخدم هذا المقشر بشكل يومي عند تنظيف البشرة.
فوائد القهوة للبشرة
- تزيل خلايا الجلد الميت.
- تقلل من ظهور تجاعيد الوجه المبكرة.
- تنظيف البشرة من أي أتربة.
- تفتح لون البشرة.
- تساعد على توحيد لون البشرة.
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