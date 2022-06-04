نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليي مدبرة.. طريقة عمل البانيه الاقتصادي لذيذ وعلى قد الايد وبطريقة سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في أواخر الأيام من كل شهر تحتاج بعض الأمهات إلى عمل اكلات إقتصادية، وتعد طريقة عمل البانيه الاقتصادي من أكثر الطرق التي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات، فنجد أن هذه المكونات متوفرة في كل منزل، لذلك سوف نقوم من خلال سطور هذا المقال بتقديم أفضل وأسهل بل وأسرع طريقة لعمل البانيه الاقتصادي لنجعلك توفري الكثير.

طريقة عمل البانيه الاقتصادي

عزيزتي نقدم لك الطريقة الاقتصادية لعمل البانيه بكل سهولة وبطريقة سريعة، وسوف نجعلك تعدي كميات كبيرة منه حتى تكفيك لفترة كبيرة، وإليك هذه الطريقة فيما يلي:

مقادير البانيه الكداب

أربع حبات كبيرة من البطاطس.

وربع كيلو من الحمص المجفف.

حبة واحدة من البصل الأحمر.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

وملعقة من الثوم البودر.

ملعقة من البصل البودر.

نصف ملعقة من البابريكا.

ربع كوب من الجبن الرومي المبشور.

وربع كوب من الجبن الموتزاريلا.

كوب من الدقيق الأبيض.

وكوب من دقيق البقسماط.

كمية غزيرة من الزيت للقلي.

حبتان من البيض.

طريقة عمل البانيه الكداب

في البداية نقوم بسلق البطاطس، ثم نقوم بهرسها جيدًا.

بعد ذلك نضيف إليها الجبن الموتزاريلا والجبن الرومي ونقلب.

ثم نضيف إليها الحمص بعد أن نقوم بطحنه جيدًا.

بعد ذلك نضع البصل بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل.

بعد ذلك نضع عليهم البصل، والثوم البودر.

ثم نقلب المكونات جيدًا.

بعد ذلك نبدأ في تشكيل الخليط على شكل قطع متساوية على شكل قطع البانيه.

ثم نقوم بخفق حبات البيض، ونضع رشة من الفلفل الأسود والملح.

بعد ذلك نقوم بخلط الدقيق الأبيض ودقيق البقسماط معًا.

ثم نضع الخليط المشكل في البيض، ثم نضعه في الدقيق المخلوط.

بعد ذلك نكرر ذلك إلى أن ننهي الكمية كاملة.

ثم نقوم بوضع الزيت على النار ونتركه حتى يغلي.

بعد ذلك نضع البانيه واحدة تلو الأخرى، ونقوم بتهدئة النار.

ثم تترك قطع البانيه في الزيت إلى أن يصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك نقلبها حتى يصبح الوجه الآخر ذهبي.

ثم تقدم قطع البانيه ساخنة مع المكرونة.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل البانيه الاقتصادي فقد عرضنا طريقة عمل البانيه باستخدام الجبن الموتزاريلا والرومى، فهذه الطريقة من أكثر الاكلات الموفرة التي يمكنك عملها في نهاية كل شهر، فهي من أكثر الطرق المميزة بطعمها الذيذ.