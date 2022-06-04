لن تحتاجي للبوتكس أو الفيلر الأسبرين هو الحل لجمال بشرتك يشد البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا

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عمر شويل - جدة تستخدم بعض السيدات أقراص الأسبرين بشكل فعال في تفتيح البشرة، والحفاظ عليها مشدودة ونقية خالية من أي حبوب، حيث أثبتت التجارب والدراسات أن الأسبرين يحتوي على المادة الفعالة لحمض الساليسيليك، والتي تعمل على محاربة حب الشباب، كما تعمل بدورها على علاج أي التهاب يوجد بالبشرة، بما يساعد على تبييضها وإكسابها الحيوية والإشراقة المطلوبة، ونستعرض لكي بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك القيام بها داخل منزلك باستخدام أقراص الأسبرين لعمل ماسكات تفتيح للبشرة. وصفة لشد البشرة وإزالة التجاعيد المكونات قرصين من الأسبرين (حسب حجم المكان الذي ترغبين في تفتيحه).

ملعقتين كبيرتين من الماء الدافئ. طريقة التحضير قومي بسكب أقراص الأسبرين في إناء صغير الحجم.

أضيفي مقدار الماء إلى الأسبرين، واتركيهما معاً حتى تلاحظي ذوبان الأسبرين بشكل تام، وحتى يصبح قوامهما متماسك.

افردي الماسك على بشرتك، واتركيه لمدة ربع ساعة (15 دقيقة)، ثم قومي بشطف بشرتك بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار تلك الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على بشرة فاتحة صحية خالية من أي شوائب. وصفة الأسبرين والحليب لشد البشرة المكونات قرصين من الأسبرين.

ملعقتين من الحليب. طريقة التحضير اطحني مقدار الأسبرين جيداً، ثم أضيفي ملعقة صغيرة منه في إناء.

قومي بإضافة الحليب إلى الأسبرين، وقلبيهما جيداً، حتى يصبح قوامهما مثل قوام العجنية.

طبقي الماسك على بشرتك أو الأماكن التي ترغبين في تفتيحها، واتركيه لمدة ثلث ساعة (20 دقيقة)، أو حتى يجف تماماً.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر. وصفة الأسبرين والليمون لتبيض البشرة المكونات 3 أقراص من الأسبرين.

ليمونة واحدة.

ملعقة من صودا الخبز. طريقة التحضير قومي بعصر الليمونة في وعاء مناسب، ثم خذي ملعقة صغيرة في إناء آخر.

اطحني الأقراص جيداً، ثم قومي بإضافتها إلى مقدار عصير الليمون، وقلبيهما جيداً حتى يصبح قوامهما مثل قوام العجينة.

افردي الماسك على بشرتك بحركات دائرية لمدة دقيقتين، واتركيه لمدة ربع ساعة أو حتى يجف.

ضعي مقدار صودا الخبز في كوب به ماء دافئ.

اشطفي بشرتك بمزيج صودا الخبز باستخدام قطعة من القطن، حتى تتخلصي من كل كمية الماسك.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

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