نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع وقتك في الذهاب لمحلات الفضة لا حاجة الآن إليك طرق تلميع الفضة من المنزل بدون تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريفة تلميع الفضة هوس كبير للغاية وهذا لأن عشاق الفضة يريدون دائمًا أن يروا أن الحلي الفضي الخاص بهم لامع ويبرق من النظافة، لذلك إذا تأكسد ذهبوا إلى محلات الفضة في المنطقة الخاصة بهم ويدفعون الكثير من الأموال، لذلك لا داعي لكي تقومي بهذا الأمر على الإطلاق ونحن قمنا الآن بإحضار طرق مميزة للغاية لن تجديها في أي مكان آخر، فقط عليك النظر إلى الفقرات التالية لتتعرف علي المزيد من التفاصيل.

طريقة تنظيف الفضة

تعرف الآن على طرق تنظيف وتلمع الفضة في المنزل بسبع خطوات، بما أن جميع الفتيان والفتيات يحبون الفضة بشكل كبير ويصابهم الهوس في العديد من الأوقات إذا وقفوا أمام أحد محلات الفضة التي تنتشر بشكل كبير في جميع أنحاء الوطن العربي، لذلك نحضر لكم الطريقة المثالية لكي تبدأ على الفور في تنظيف الفضة الخاصة بك بشكل مثالي وسريع دون الحاجة إلى الذهاب إلى مختص، تعرف على الطرق الآن.

طريقة تلميع الفضة

بما أن الفضة تأكسد بسبب تعرضها للهواء الجوي بشكل مباشر، فتقل من اللمعة لذلك يجب من آن إلى آخر يجب أن يقوم صاحب هذه القطعة من العمل على تنظيفها وتلميعها بشكل جيد حتى تحافظ على رونقها بشكل دائم، لذلك إليك الآن طرق التنظيف والتلميع.

طريقة تلميع الفضة بالكربونات

يمكنك استخدام هذه الطريقة القعالة، عليك القيام بوضع ماء ساخن وأضيف مقدار من الملح وكربونات الصوديوم، وقطع بسيطة من ورق الفويل أو الألمونيوم، وضعي الآن قطعة الفضة التي تريدي العمل على تلميعها لمدة عشر دقائق وتحريكها من آن إلى آخر، ستلاحظ عودة اللمعان، والآن يجب تنظيفها أسفل مياه الصنبور وتقوم بتجفيفيها بقماشة ناعمة.

طريقة تلميع الفضة بمعجون الأسنان

إذا كنت تريد أن تقوم بتنظيف الفضة الخاصة بك، فيجب أن تقوم باستخدام معجون أسنان الخاص بك، عليك أن تقوم بإحضار سفنجة وتبدأ في وضع معجون الأسنان عليها وأفرك قطعة الفضة في اتجاه واحد، وأحرص أن تقوم بعد ذلك بتنظيفها بواسطة المياه وتبدأ بتجفيفها بقطعة من القماش.

طريقة تلميع الفضة بالخل

تستطيع أن تقوم بتنظيف الفضة بالخل العادي الخاص بنا، فيجب أن تقوم بوضع الفضة في كوب من الخل المخفف وعليه ملعقة من بيكنج الصودا، وأتركه لفترة لا تزيد عن الساعة، قم بمسح الفضة بمنشفة مبللة من المياه وجففها مرة أخرى.

نصائح للمحافظة على الفضة

يجب أن تقوم باتباع هذه النصائح حتى لا تحتاجي إلى تلميعها أو تجريحها: