بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة هتحولي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير اقوي كيراتين خلال ساعتين

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عمر شويل - جدة تواجه الأمهات عناء كبير عند فرد شعر أطفالهن الخشن والمجعد، كما لا تتمكن الفتيات من تمشيط الشعر الخشن بسهولة، والبعض يميل إلى استخدام المكواة أو السيشوار لفرد الشعر، ولكنه أمر مؤقت وقد تسبب المكواة حرق الشعر، كما يميل البعض إلى عمل كيراتين للشعر ولكنه ضار لاحتوائه على مواد كيميائية ويسبب تساقط الشعر على المدي البعيد، لذلك يبحثن عن الوصفات الأقل ضرراً على الشعر وتساعد على سهولة تمشيطه وفرده، والخميرة تعتبر من المكونات الطبيعية التي تغذي بصيلات الشعر وتساعد على ترطيبه والتخلص من هيشانه، لذلك يبحث الكثير عن طريقة استخدام الخميرة لفرد الشعر الخشن وهذا ما سوف نوضحه خلال هذا المقال.

بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة

خشونة الشعر تجعل مظهره الخارجي سيئ جدا، ويجعل منظر الفتاة مزعج وينفر الكثير عند النظر إليها، لذلك تحتاج إلى أدوات تساعد على فرد الشعر الخشن وزيادة لمعانه ونعومته، والخميرة من أكثر المرطبات الممتازة التي تعالج مشاكل الشعر المزعجة، لذلك يمكنك استخدامها في علاج مشاكل الشعر من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

كيس خميرة فورية.

ملعقتين من الحليب الدافئ.

1 ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة فرد الشعر بالخميرة

لتحصلين على شعر ناعم ومفرود عليكِ باستخدام الخميرة، حيث تحتوي على مركبات وفيتامينات هامة تغذي بصيلات الشعر، وتساعد على سهولة تمشيطه وفرده، فهي ممتازة وتزيد من لمعان الشعر، ويمكنك استخدامها في فرد الشعر من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً نقوم بوضع الحليب في كوب زجاجي ونضيف إليه الخميرة والعسل ونقلب جميع المكونات.

نترك الخليط لمدة عشر دقائق على جانب حتى تتفاعل مكونات الخميرة.

نوزع الخليط على الشعر حتى الأطراف ونتركه على الشعر لمدة نصف ساعة.

بعدها يتم غسل الشعر للتخلص من باقي الخليط على الشعر.

لابد من تمشيط الشعر بفرشاة خشب.

نكرر وصفة الخميرة مرة كل أسبوع.

فوائد الخميرة للشعر