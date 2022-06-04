ملعقة فازلين واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

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عمر شويل - جدة يدخل الفازلين في صناعة أفضل مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة، فهو من المرطبات الممتازة التي تساعد في ترطيب البشرة الجافة وعلاج الالتهابات، كما يستخدم في ترطيب الشعر وعلاج تقصف الأطراف وهيشان الشعر المزعج، ويعتبر الفازلين من الوصفات الطبيعية المضمونة في المفعول، ولم تتوقف فوائد الفازلين للبشرة والشعر، بل يساعد في إزالة شعر الجسم الزائد، حيث يساعد على سد مسامات البشرة وتقليل نمو بصيلات الشعر، مما يساعد على تفتيح لون البشرة وترطيبها، لذلك تبحث جميع الفتيات عن وصفة إزالة الشعر بالفازلين، لذا سوف نوضح لكم طرق إزالة الشعر بالفازلين وبدون ألم.

مكونات وصفة إزالة الشعر الزائد

تتعدد أدوات إزالة شعر الجسم، فمنها الغير مكلف مثل السويت والشفرات ولكن تسبب آلام شديدة عند استخدامها وكذلك التهابات البشرة، ويمكن الإعتماد على أجهزة الليزر ولكنها مكلفة وتسبب أضرار على الصحة، أما الاعتماد على الوصفات الطبيعية لا تسبب أي آلام أو التهابات في البشرة، والفازلين من الوصفات الممتازة التي تساعد على إزالة الشعر بكل سهولة، ويمكنك استخدام الفازلين لإزالة الشعر من خلال توافر المكونات التالية.

ملعقة من الفازلين كبيرة.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقتين من الحليب السائل.

1 ملعقة من طحين الحمص.

طريقة تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر

تفضل الفتيات الاعتماد على الوصفات الغير مؤلمة ورخيصة الثمن، والفازلين يخفف نمو الشعر ويعالج مشاكل البشرة، لذلك يمكنك الاعتماد عليه في إزالة شعر الجسم بدون الشعور بأي آلام، وتتمثل خطوات استخدام الفازلين في إزالة الشعر من خلال إتباع الآتي.

قومي بخلط الفازلين والكركم والحليب وطحين الحمص في وعاء.

يتم خلط جميع المكونات وتقليبها.

نضع كمية من الخليط على البشرة ويتم التدليك بشكل دائري.

نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

بعدها يتم غسل البشرة بالماء الفاتر وتجفيفه.

لابد من تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل.

فوائد الفازلين للبشرة