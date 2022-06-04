نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي واخف مسقعه.. باذنجان بالبشاميل والحمة المفرومة على الطريقة التركية لطعم لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة باذنجان بالبشاميل واحدة من أكثر الأكلات المفضلة لجميع الأشخاص وذلك لأنها تتميز بطعمها الشهي واللذيذ الذي يعشقه الكبار والصغار، لذلك تقوم الكثير من السيدات بتحضيرها لكن يبحثون عن أفضل طريقة يمكن تحضيرها بها للحصول على أفضل مذاق لها، ومن خلال هذا المقال يتم التعرف على أفضل طريقة لها.

باذنجان بالبشاميل

يوجد بعض الخطوات التي لابد من اتباعها للحصول على أفضل مذاق وهذه الخطوات هي كالآتي:

مقادير الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميل

كيلو واحد من الباذنجان.

نصف كيلو من اللحم المفروم فرمًا ناعمًا.

حبة واحدة من البصل المفروم.

حبتان من الفلفل الكوبي المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

كوب واحد من الجبنة الموتزاريلا.

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

وأربعة ملاعق كبيرة من السمن.

لتر واحد من اللبن.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الملح على حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من جوزة الطيب.

ورشة من بهارات اللحم.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل

في البداية يتم تسوية الباذنجان من خلال إحضار مقلاة متوسطة الحجم يتم وضع الزيت بها ويتم وضع الباذنجان بها لكي يتم تشويحه على الجانبين حتى يأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك يخرج الباذنجان ويوضع البصل المفروم والثوم المفروم والفلفل الكوبي المفروم في الزيت ويتم تقليبهم حتى يأخذ البصل والثوم اللون الذهبي.

ثم يتم وضع اللحم المفروم وإضافة الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم، وجوزة الطيب ويتم التقليب جيدًا حتى ينضج اللحم يرفع من على النار.

بعد ذلك يتم تحضير البشاميل من خلال إحضار وعاء يتم وضع السمن فيه، ويوضع عليه الدقيق مع التقليب حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم يتم إضافة اللبن مع التقليب حتى يصبح القوام سميك.

بعد ذلك يتم إحضار صينية فرن ويوضع بها طبقة من البشاميل في الأسفل، وتوضع عليها طبقة من الباذنجان.

ثم يتم وضع اللحم المفروم في المنتصف، وإضافة طبقة أخرى من الباذنجان.

بعد ذلك يتم وضع البشاميل على سطح الصينية، ويضاف إليها الجبنة الموتزاريلا.

ثم تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك تخرج الصينية من الفرن ويتم وضع الباذنجان في أطباق التقديم وتقدم مع الأرز الأبيض.

في الختام تحدثنا عن باذنجان بالبشاميل التي تعتبر من الأكلات الغير تقليدية المفضلة للكثير من الأشخاص، وتم توضيح طريقة تحضيرها في المنزل بالخطوات والمقادير التي من خلالها يتم الحصول على أفضل مذاق لها