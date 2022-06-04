نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارجعي شباب.. ماسك لتحفيز الكولاجين في الوجه وانسي التجاعيد والخطوط تماماً ستصغري 10 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج النساء وخاصةً بعد عمر الستة وعشرون عامًا إلى ماسك لتحفيز الكولاجين في الوجه، ويرجع ذلك إلى نقص الأحماض الأمينية ومقدار الكولاجين بداية من انتهاء سن العشرينات فلا بد من التعويض الطبيعي بماسكات تساعد في تحفيز الكولاجين لحماية البشرة من التجاعيد، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نعرض عدة أنواع من الماسكات لنضارة بشرة مثالية.

ماسك لتحفيز الكولاجين في الوجه

من المعروف بأن الكولاجين له دور كبير في حماية البشرة من المشاكل وأهمها التجاعيد، ولكن جميع المنتجات الغنية بالكولاجين أسعارها مرتفعة للغاية، لذلك لابد من تجربة الماسكات الطبيعية التي تحفزه بشكل طبيعي وتمنح بشرتك نضارة وحيوية دائمة.

ماسك الكولاجين بالزبادي ولبان الدكر

يعتبر هذا الماسك كولاجين طبيعي ومرطب فائق للبشرة، ويتم تطبيقه كالآتي:

المكونات

مقدار ٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.

مقدار ١ ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون ناعم.

ملعقة ١ صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

أحضري وعاء عميق وضعي فيه مقدار الزبادي مع العسل ولبان الدكر، ثم امزجي جميع المكونات ببعض.

ضعي الماسك على بشرة نظيفة واتركيه لمدة ربع ساعة، بعد ذلك دلكي بشرتك برفق بحركة دائرية، ثم اغسلي وجهك بالماء.

يمكن تطبيقه مرة واحدة أسبوعيا لنتيجة رائعة.

كيف تصنعين الكولاجين في البيت

يعد هذا الماسك السحري لتحفيز الكولاجين بالوجه ويطبق كالآتي:

المكونات

عدد ١ بياض بيضة.

وعدد ١ ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

عدد ٥ نقاط من عصير الليمون.

طريقة التحضير

ضعي في وعاء نظيف مقدار بياض البيضة مع ملعقة الألوفيرا، مع نقاط الليمون واخفقي جميع المكونات ببعض جيدًا.

ضعي الماسك على الوجه بالكامل بواسطة فرشاة توزيع ناعمة، ثم ضعي منديل خاص بعمل الماسكات واتركيه لمدة ربع ساعة على الوجه.

انزعي برفق المنديل ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

سوف تلاحظين النضارة والحيوية في بشرتك وأيضًا التخلص من البثور وجميع مشاكل الوجه.

في نهاية مقال ماسك لتحفيز الكولاجين في الوجه، عرضنا اليوم نوعين من الماسكات تعد هما الأفضل في عملية تحفيز الكولاجين، عليك بتجربة كلاهما بالطريقة الموضحة تمامًا للحصول على نتائج رائعة.