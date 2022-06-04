نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طعم عالمي.. مقلوبة الدجاج الشهية على أصولها خطوة بخطوة لن تستغني عن هذه الطريقة لأبسط وأطيب وصفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المقلوبة من الأكلات المميزة والشهية للغاية التي تشتهر بها البلاد العربية وتعتبر مقلوبة الدجاج الأكثر طلبًا من الجميع، فهي غنية بالعديد من الخضروات وكذلك البروتينات التي تدخل في إعدادها لتصبح وجبة متكاملة تفيد بنية الجسم وتمده بالطاقة اللازمة له، ومن خلال مضمون مقال اليوم سوف نقوم بعرض الطريقة الأصلية لعمل المقلوبة الأكثر من رائعة. مقلوبة الدجاج تشتهر البلاد العربية وخاصةً دول الخليج بعمل المقلوبة المميزة والمتنوعة، وأصبحت الكثير من البيوت المصرية تتقنها بالطريقة الأصلية، لذا سوف نقوم بعرض المكونات اللازمة للتحضير والخطوات كما يلي: أسهل طريقة لعمل المقلوبة المكونات مقدار كيلو من الدجاج.

عدد ١ حبة من الباذنجان المقطع لشرائح عريضة.

مقدار ٢ كوب كبير من الأرز البسمتي.

عدد ٢ حبة من البطاطس المقطع شرائح عريضة.

عدد ١ بصلة كبيرة مقطعة.

وعدد ٢ ورق لورى.

عدد ١ ملعقة من الكركم.

القليل من الفلفل الأسود.

عدد ١ ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

مقدار نصف ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة متوسطة من الملح. طريقة عمل المقلوبة بالدجاج سهلة قومي بوضع الدجاج في قدر كبير واغمريه بالماء ثم ضعي معه ملعقة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود، والبصل وورق اللورى، ثم يضع على نار متوسطة حتى تمام السوى.

بعد تمام نضج الدجاج يتم رفعه من الشوربة وتصفيتها جيدًا من أي شوائب، ثم يتم وضع فيها القرفة، والكركم، والسبع بهارات ويتم خلط البهارات في الشوربة جيدًا.

بعد ذلك عليك بالبدء بخطوة قلي كلًا من شرائح الباذنجان، وأيضًا شرائح البطاطس وكذلك الفلفل في زيت غزير حتى يصبح لونهم ذهبي.

يتم إحضار قدر كبير ويرص بداخله الخضار من أسفل القدر ثم طبقة الباذنجان وطبقة البطاطس، ثم طبقة الدجاج.

قومي بغسل كوبان الأرز جيدًا بالماء ثم ضعهم فوق تلك الطبقات ووضع الشوربة ورفعه على النار حتى ينضج.

بعد ذلك يقلب في صينية حتى يكون شكله منظم ومرصوص. في ختام مقال مقلوبة الدجاج، قمنا بعرض الطريقة الأصلية للمقلوبة كما ذكرنا المكونات اللازمة لتطبيقها، وكذلك الخطوات الموضحة في المقال مسبقًا لصنع اشهى طبق عربي مميز، عليك بتجربة المقلوبة للاستمتاع بأكله مميزة للغاية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طعم عالمي.. مقلوبة الدجاج الشهية على أصولها خطوة بخطوة لن تستغني عن هذه الطريقة لأبسط وأطيب وصفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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