نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعمل ايه بنص كيلو لحمة مفرومة.. رول اللحمة المفرومة الاقتصادي بالتكات والأسرار هيشرفك في العزومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد اللحمة من الأطباق الرئيسية في جميع المطاعم وكذلك البيوت ويتم تقديمها بطرق مختلفة ومنها رول اللحمة المفرومة الذي يعتبر من أشهى وأجدد الوصفات المميزة، كما أيضًا يتميز بإمكانية حشو الرول بأكثر من حشوة ليصبح وجبة كاملة، ومن خلال مقال اليوم سوف نعرض أفضل طريقة لعمل الرول مثل المطاعم تمامًا.

رول اللحمة المفرومة

إذا كنت بحاجة إلى التجديد والتنويع في وصفاتك عليكي بتطبيق تلك الوصفة، فهي تتميز بمذاقها الرائع والشهي وأيضًا الشكل الأنيق في التقديم، كما أنها غنية بقيمة غذائية عالية من البروتينات المفيدة للجسم، ويمكنك تعزيز تلك القيمة بحشوات حسب رغبتك أنت وأفراد عائلتك، وتطبق تلك الوصفة كالآتي:

رول لحم

مقدار نصف كيلو من اللحمة المفرومة ناعمًا.

عدد ١بصلة مبشورة ناعمة.

عدد ٥ ملاعق من الزيت.

عدد ١ حبة فلفل أخضر يقطع مربعات صغيرة.

نصف ملعقة من الثوم المطحون.

مقدار نصف كوب من البقسماط.

عدد ١حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

كمية متوسط من البازلاء.

كمية قليلة من الجزر المبشور.

ملعقة صغيرة من الملح الفلفل، وبهارات اللحمة.

طريقة عمل اللحمه البارده باللحمه المفرومه

يتم وضع طاسة على نار متوسطة ثم نضيف مقدار الزيت بعد ذلك نضع البصلة المبشورة ونستمر بالتقليب حتى يذبل ويصفر لونه ثم يتم تركه قليلًا.

نحضر وعاء كبير الحجم ونضع فيه مقدار اللحمة مع الملح والبهارات والثوم المفروم، والفلفل الأخضر ونستمر بعجن جميع المكونات ببعضها.

بعد ذلك نضيف مقدار البطاطس المهروسة والخضار الي اللحمة مع ملعقة من الزيت و مقدار البقسماط و نعجن جميع المكونات جيدًا، حتى تتحول اللحمه الي عجينه يسهل تشكيلها.

عليكى بتحضير ورق زبدة ويقطع على شكل مستطيل ويدهن بقليل من الزيت ثم يفرد بداخله مقدار عجينة اللحمة ثم وضع فوقه البصل المحضر أولًا، وتلف على شكل رول.

يدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠° لمدة نصف ساعة.

في ختام مقال رول اللحمة المفرومة، قمنا بعرض وصفة الرول المميز بمكونات غير مكلفة و خطوات سهلة كما يمكنك حشوه بأي أنواع حشوات مفضلة لديك، عليكي بتجربة تلك الوصفة المذكورة لتتمكني من التنويع والتميز في وصفات أكلك.