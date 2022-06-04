نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لنتيجة فورية.. وصفة جدتي لتنعيم اليدين والرجلين بكنوز الطبيعة ستندمي أنكِ لم تجربيها من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من الفتيات وخاصةً المقبلين على الزواج عن وصفة جدتي لتنعيم اليدين والرجلين، ويرجع ذلك إلى جمال وجودة الوصفات الطبيعية القديمة التي كان يطبقها أجدادنا قبل انتشار مستحضرات العناية بالجلد والتي تعد بأسعار خيالية، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نعرض بعض الوصفات قوية المفعول في تنعيم وتبيض اليدين والقدمين.

وصفة جدتي لتنعيم اليدين والرجلين

الكثير منا يبحث عن وصفات طبيعية تساعدهم في التخلص من جفاف اليدين وتشققات الرجلين، فهما عنوان الأنوثة والجمال لذلك لابد من تطبيق الوصفات التي تمنحك ملمس ناعم وتفتيح، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

وصفة جدتي باستخدام زبدة الشيا

من أهم الوصفات الطبيعية وأكثرهم نتيجة في التخلص من الجفاف سواء كان في اليدين أو الرجلين، كما أنها تعطي نعومة وترطيب ملحوظ للغاية، وتطبق هذه الوصفة عن طريق استخدام ما يعادل سبع معالق كبيرة من زبدة الشيا، ثم ضيفي إليهم ثلاثة معالق من شمع العسل، ومقدار أربع قطرات من زيت الخزامي، واخلطيهم ببعض جيدًا بعد ذلك طبقي هذا الخليط على اليدين والرجلين وسوف تلاحظين التخلص الفوري من الجفاف والحصول على نتيجة رائعة.

زيت الزيتون لتفتيح اليدين وتنعيمها

جميع أمهاتنا وأجدادنا منذ القدم اعتادوا استخدام زيت الزيتون في الكثير من الوصفات الخاصة بالعناية بالبشرة والجسم، وأيضًا الشعر، وحتى وقتنا هذا يستخدم زيت الزيتون في العديد من المستحضرات العلاجية باهظة الثمن، ولكن ليس هناك أفضل من وصفات أجدادنا، وتتميز تلك الوصفة من زيت الزيتون وإضافة معه القليل من السكر البني وليمونة بنتيجة فورية ومذهلة، كل ما عليك هو:

خلط مقدار ملعقتان من السكر، مع ملعقتين من الليمون وضعفهم زيت زيتون واخلطيهم ببعض جيدًا.

ثم ضعي اليدين والرجلين بالماء الفاتر لمدة عشر دقائق، ثم وزعي الخليط عليهم مع الاستمرار بفرك القدم واليدين.

وتشطف بالماء العادي وسوف تبهرك النتيجة.

في نهاية مقال وصفة جدتي لتنعيم اليدين والرجلين، ذكرنا وصفتين خاصة بأجدادنا، وذلك لأن وصفات الأجداد طبيعية ومكوناتها بسيطة، عكس وقتنا هذا منتجات وجلسات العناية باهظة الثمن، لذا عليك تجربة ما تم ذكره بنفس الطرق الموضحة.