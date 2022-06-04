نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطعم حكاية.. كيكة الجيلي الباردة سهلة وتحفة لألذ وأسرع حلوى صيفية سيعشقها كل أفراد اسرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية فصل الصيف واشتداد الحرارة تحتاج الأمهات إلى عمل تحلية سهلة في التحضير وباردة من أجل أن لا يشعر الشخص الذي يتناولها بحرارة الجو، وتعد كيكة الجيلي الباردة هي أفضل أنواع الحلويات التي يتم تقديمها في فصل الصيف فهي حلوى بسيطة وسهلة الصنع، وإليكم طريقتها من خلال سطور المقال لتقومي بعملها وتسعدي أولادك بطعمها الرائع.

كيكة الجيلي الباردة

استخدمي الجيلي في عمل نوع كيكة مميز في فصل الصيف حتى تجعلي أولادك يشعرون بأن الجو بارد، من خلال الوصفة التي نقدمها لكي فيما يلي:

المكونات

ثلاثة حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة أكياس من الفانيليا.

عدد 1 كوب من السكر الأبيض.

¾ كوب من اللبن الحليب الدافئ.

¾ كوب من الزيت.

كوب كبير ونصف الكوب من الدقيق الأبيض.

ثلاثة ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

عدد 1 كوب كريم شانتيه.

كوبان من الماء المثلج.

كوبان من الماء الساخن.

كيسان من الجيلي.

طريقة عمل كيكة الفراولة بالجيلي

في البداية نبدأ بتحضير الكيك وذلك بوضع البيض في الخلاط ويخفق جيدًا.

نضع عليه الفانيليا ونستمر في الخفق ثم نضع السكر، ثم نقوم بإضافة اللبن الحليب الدافئ ونخفق مرة ثانية.

نضيف الزيت إلى المكونات ونستمر في الخفق.

في بولة نقوم بوضع الدقيق مع البيكنج بودر.

نضيف إلى المكونات رشة من الملح ونقلب، ثم نقوم بوضع الخليط السابق على هذا الخليط ويقلب جيدًا.

نقوم بوضع العجين في صينية مناسبة، وندخلها في فرن ساخن لمدة عشرين دقيقة.

أثناء ذلك نقوم بتجهيز الجيلي وذلك بإفراغ محتواه في بولة، ونضع عليه الماء الساخن ونقلب إلى أن يذوب تمامًا.

نقوم بإضافة الماء المثلج ونقلب، ونتركها إلى أن تبرد.

نضع الماء المثلج في الخلاط ونضع معها الكريم شانتيه، ونقوم بالخفق الجيد إلى أن يصبح سميك.

نخرج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد تمامًا، ثم نضع عليها الكريم شانتيه المثلج ونسكب عليه الجيلي.

ندخل الصينية في الثلاجة، ونخرجها بعد أن يتجمد الجيلي وتقدم باردة.

في نهاية المقال المتحدث عن طريقة عمل كيكة الجيلي الباردة، فقد عرضنا لكم أسهل طريقة لتحضيرها بالتفصيل، فهذه الكيكة من أفضل أنواع الكيك التي يمكنك تحضيرها، والتي ستجعل أولادك يطلبونها منك دومًا.