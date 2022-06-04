نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا ترميه.. ماسك النشا وقشر الموز للتفتيح وإزالة التجاعيد من أول مرة ستندمي أنكِ كنتِ ترميه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج عدد كبير من الفتيات إلى عمل ماسكات للبشرة من أجل أن تصبح نضرة ونقية، لذلك يبحثون عن طرق مختلفة لعمل الماسكات بمواد تفيد البشرة بدلًا من استخدام المواد الكيماوية التي تضر بالبشرة، ويعد ماسك النشا وقشر الموز من أفضل أنواع الماسكات حيث يحتوي هذا الماسك على العديد من الفيتامينات اللازمة لإفادة البشرة، وإليكم أفضل الوصفات من خلال المقال.

ماسك النشا وقشر الموز

اصنعي أفضل ماسك باستخدام أفضل المواد الطبيعية وذلك باستخدام النشا وقشر الموز، وإليك طريقة الماسك فيما يلي:

المكونات

كوبان كبيران من الماء.

حبة صغيرة من البطاطس.

قشر حبة واحدة من الموز.

كيفية استعمال قشر الموز للوجه

ضعي الماء في وعاء على النار.

أضيفي إليه البطاطس بعد أن تقومي ببشرها جيدًا.

ضعي قشر الموز بعد تقطيعه وضعيه على نار هادئة واتركيه حتى يخرج النشا من البطاطس.

ضعي الخليط جانبًا حتى يبرد.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء والغسول.

افردي هذا الخليط على وجهك.

اتركيه حتى يجف، ثم قومي بفركه من على وجهك واغسليه جيدًا.

كرري هذا الخليط على وجهك ثلاث مرات من كل أسبوع.

فوائد النشا وقشر الموز للبشرة

تتعدد الفوائد التي تعود على بشرتك حينما تستخدمين هذا الماسك من هذه الفوائد ما يلي:

يقوم قشر الموز بالتخلص من الجذور الحرة من خلال مضادات الأكسدة الموجودة به.

يساعد قشر الموز على نضارة البشرة من خلال فيتامين ج المتواجد به.

يقوم النشا بجعل البشرة أكثر بياضًا.

يساعد هذا الماسك على جعل البشرة خالية من التجاعيد، وعلامات الشيخوخة.

هذا الماسك قادر على تخليص البشرة من الخطوط الرفيعة البيضاء التي تظهر في الوجه بعد تقدم السن.

يساعد الماسك على التخلص من الالتهابات التي ينتج عنها حب الشباب وذلك لوجود فيتامين أ.

يساعد الماسك على التقليل من نسبة التصبغ الموجودة بالبشرة من خلال فيتامين ج.

في نهاية المقال ماسك النشا وقشر الموز، فقد قدمنا لكم أفضل طريقة لعمل هذا الماسك باستخدام النشا الموجود في البطاطس، كما قمنا بعرض أهم الفوائد الموجودة في هذا الماسك، فعليك المواظبة على استخدام هذا الماسك لتستفيد بشرتك منه.