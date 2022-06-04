نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مبهرة..أفضل وصفة طبيعية للشيب بدون صبغة سيعود للونه الأصلي حتى لو كان الشعر أغلبه أبيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن وصفة طبيعية للشيب حيث يعاني الكثيرون من هذه المشكلة المزعجة التي تسبب الحرج والضيق باعتباره علامة قوية للتقدم في العمر الأمر الذي يدفع البعض إلى استخدام بعض الصبغات والمواد الكيميائية الضارة عالية التكلفة لذا وجب التنويه عن بعض المواد الطبيعية المنزلية القادرة على حل هذه المشكلة بسهولة وبتكلفة بسيطة.

وصفة طبيعية للشيب

تعددت الوصفات الطبيعية التي أثبتت كفاءتها في التخلص بشكل نهائي من مشكلة الشيب، فيما يلي عرض قائمة بأهم هذه الوصفات، وهي كالتالي:

كيف ازيل الشيب بدون صبغة

تتعدد فوائد هذا المزيج الرائع في التخلص من مشكلة الشيب نهائيًا وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات

10 أوراق من الكاري.

½ كوب من زيت جوز الهند.

علبة محكمة الغلق.

الطريقة

تغلى أوراق الكاري مع مقدار زيت جوز الهند في وعاء على النار.

يزال الخليط من على النار عندما يتحول لون أوراق الكاري الخضراء إلى اللون الأسود.

يترك الخليط حتى يبرد تمامًا ثم يصفى.

يوضع الخليط في علبة محكمة الغلق لحين استخدامه، يفضل وضع هذا الخليط على الشعر مع التركيز على مناطق الشيب ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالطريقة المعتادة.

يفضل استخدامه 4 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

علاج الشيب بمواد طبيعية

لإخفاء الشيب يفضل اتباع الوصفة التالية:

المكونات

¼ كوب من زيت جوز الهند.

بصلة مقطعة.

3 فصوص من الثوم.

منشفة نظيفة.

الطريقة

توضع المكونات السابقة في وعاء على النار لمدة 10 دقائق.

يرفع الخليط من على النار ويترك ليبرد.

يفضل تدليك فروة الرأس والشعر كله بهذا الخليط.

للحصول على نتيجة مذهلة ينصح بوضع منشفة دافئة على الشعر لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، تحفظ الكمية المتبقية في علبة محكمة الغلق في الثلاجة، ينصح بالمواظبة على هذه الطريقة للتخلص من مشكلة الشيب نهائيًا.

في نهاية مقال وصفة طبيعية للشيب حيث تم التعرف على بعض الوصفات الطبيعية البسيطة الفعالة في القضاء على هذه المشكلة التي تواجه الكثيرون بدلًا من استخدام بعض المستحضرات الكيميائية التي تلحق ضررًا كبيرًا للشعر زلطن هذه الوصفات آمنة تمامأً ومغذية للشعر.