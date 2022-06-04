نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خفيفة على المعدة والجيب.. مكرونة العشر دقائق السريعة لذيذة لجوع نصف الليل لن تتوقفي عن إعدادها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المكرونة من أكثر الوجبات المفضلة عند الجميع فهي الأكلة التي يتم عملها في حين حضور ضيف في وقت الغداء دون علمنا، والبعض يبحث عن طريقة عمل مكرونة العشر دقائق والتي تعتبر من أسهل طرق عمل المكرونة، فعليك أن تحضري مكوناتها وتقومي باتباع الخطوات التي سوف نقوم بعرضها، عليك من خلال المقال لتحصلي على ألذ مكرونة تذوقتيها على الإطلاق.

مكرونة العشر دقائق

قدمي لأسرتك طبق من المكرونة اللذيذ بمكونات بسيطة وتحضيرها من أبسط ما يمكن، كما أنها سريعة في التحضير، فعليك اتباع الطريقة التالية:

المكرونة السريعة

المكونات

كيس من المكرونة الأقلام.

حبتان كبيرتان من البصل الأحمر.

أربعة حبات كبيرة من الفلفل.

ثلاثة ثمرات من الجزر.

أربعة فصوص من الثوم.

ثلاثة حبات من الطماطم.

ثلاثة أكواب من الشوربة.

أربعة ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب رغبتك.

مكرونة سريعة بدون دجاج

قومي بوضع زيت الزيتون في قدر عميق.

افرمي فصوص الثوم جيدًا وضعيها في الزيت، وقلبي إلى أن يصبح اللون ذهبي.

قطعي البصل إلى شرائح وضعيها على الثوم.

أضيفي إليه الطماطم بعد أن تقطعيها إلى قطع صغيرة.

قشري الجزر وقطعيه إلى حلقات، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضهم البعض.

قطعي الفلفل وضعيه عليهم مع التقليب الجيد.

ضعي على المكونات المكرونة وقلبي جميع المكونات، ثم ضعي الفلفل الأسود، وأضيفي الملح مع التقليب الجيد.

الآن اسكبي نصف كمية الشوربة على المكونات واتركيها تغلي، ثم قومي بتغطية الوعاء.

بعد قليل من الوقت اسكبي باقي كمية الشوربة وقلبي جيدًا.

غطي القدر بالغطاء الخاص به، وقومى بتهدئة النار لتصبح مثل الشمعة.

تترك المكرونة مع الخضار على النار لمدة عشرة دقائق، ثم قومي برفع الغطاء.

ضعي المكرونة في أطباق التقديم، أو يمكنك تقديمها في صينية ويأخذ منها الكمية التي يحتاجها كل فرد أثناء الأكل.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل مكرونة العشر دقائق، فقد قدمنا لكم طريقة سهلة وموفرة وسريعة لعمل المكرونة، كما أن هذه الوصفة مفيدة لما بها من خضروات، يمكنك إضافة كمية مناسبة من المشروم عليها لتعطيها فائدة كبرى.