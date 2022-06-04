نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بشرتك سمراء.. صبغ الشعر بني شوكولاته ونوري وجهك وهذه هي أسرار كبرى البيوتي سنتر لدرجة مظبوطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب العديد من السيدات بعمل تجديد في شعرها وتميل إلى صبغ الشعر بني شوكولاته لما يتميز به هذا اللون من جمال ينعكس على الوجه، ولكن يفضل البعض عمل الصبغة في البيت، لذلك سوف نعرض لكي من خلال مقال اليوم كل ما تحتاجين إليه لمنح شعرك لون بني مميز مثل لون الشوكولاته.

صبغ الشعر بني شوكولاته

أصبح يمكنك بكل سهولة عمل أفضل ألوان الصبغات في منزلك دون الحاجة للذهاب لأماكن متخصصة، كل ما عليكي هو تحضير بعض المكونات واتباع الخطوات الصحيحة لتحصلي على لون أكثر من رائع، وسوف نعرض طرق منح الشعر لون بني مثل لون الشوكولاته الرائع، وهي كالآتي:

صبغات شعر بني بندقي

مكونات الصبغة

عدد ١ عبوة صبغة أشقر رمادي فاتح.

وعدد ١ عبوة صبغة بني شوكولاته.

عدد ١ عبوة أكسجين بنسبة تركيز ٣٠%.

مشط بلاستيك للشعر.

فرشاة مخصصة لتوزيع الصبغة.

وعاء بلاستيك نظيف.

دبابيس لربط الشعر.

جوانتي لحماية اليدين.

صبغة بني شوكولاتة فاتح

احضري الوعاء البلاستيك المخصص لتطبيق الصبغة وضعي بداخله كامل محتويات صبغة اللون الأشقر، ثم بعد ذلك ضيفي محتويات الصبغة البني واخلطيهم ببعض جيدًا.

عليك بوضع عبوة الأكسجين مع الاستمرار بمزج المكونات حتى تتجانس تمامًا.

عليك قبل البدء بخطوة التطبيق ارتداء ملابس قديمة، وارتداء جوانتي لليد، وكذلك تغطية الأذن.

لابد أن يكون الشعر نظيف، ثم قسميه لأربع أجزاء وضعي دبابيس في كل جزء وبادري بفرد خليط الصبغة من الأطراف وحتى الجذور واستمري حتى الانتهاء من جميع أجزاء الشعر.

عليكِ بتغطية الشعر لمدة عشرون دقيقة، وبمرور خمس دقائق مشطي الشعر بواسطة مشط بلاستيك حتى توزعين الصبغة في جميع اجزائه.

بمرور مدة الصبغة اغسلي شعرك بالماء الجاري وتخلصي من آثار الخليط وسوف تحصلين على شعر بلون جذاب ورائع.

ولنتيجة مثالية عليك بوضع بلسم مثبت للصبغة فور الإنتهاء وإعادة غسل الشعر منه.

في ختام مقال صبغ الشعر بني شوكولاته، عرضنا بالتفصيل المكونات اللازمة لصبغ الشعر وكذلك طرق التطبيق المثالية، عليكي بمراجعة المقال وتطبيق ما تم ذكره لتحصلي على لون شعر رائع ومثالي يزيد من أنوثتك وثقتك في جمالك.