9 نصايح سهلة هتساعدك على الاسترخاء وتحسين مزاجك فورا

مافيش مفتاح او زرار تضغطي عليه هتبقي سعيدة في لحظة ، ولكن مع ذلك العلم قطع شوط كبير وحدد بعض الحاجات المدهشة وحتى الغريبة اللي ممكن تستخدميها لتحسين مزاجك فورا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 9 طرق لتحسين مزاجك مثبت فعاليتها علميا ، هتخليكي تحسي بالسعادة في ثانية.

طرق لتحسين مزاجك:

1- حطي مكعب تلج على الجزء العلوي من رقبتك:

حرفيا وضع مكعب تلج على النقطة دي بالتحديد على رقبتك هو تقنية صينية قديمة اسمها فينج فو ، بتساعد على حل كتير من المشاكل بما فيها الصداع, قلة النوم, السيلوليت, تحسين الحالة المزاجية.

2- لوني حيطان الحمام باستخدام اقلام الشمع اثناء الاستحمام:

الطريقة دي بتجمع بين اسلوبين مثبت انهم بيخففوا التوتر وهي الاستحمام وممارسة الرسم ، التلوين بيقلل التوتر لانه بيساعدنا على اعادة تركيز انتباهنا ، ومش بس كده العلماء اكتشفوا ان الاستحمام المنتظم بيساعد في تنظيم القلق ، عشان كده لو عايزة تخففي التوتر بننصحك بالطريقة دي جدا.

3- شم ريحة العشب:

ريحة العشب او ريحة الطبيعة ليها تأثير ايجابي جدا على تحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر ، واكيد كتير مننا بيلاحظ انه لما بيقعد في مكان مفتوح فيه زرع كتير نفسيته بترتاح وبيحس بهدوء واستجمام ، وفي حتى تجارب ومحاولات لصناعة معطرات وبخاخات بريحة العشب والطبيعة.

4- ارخي لسانك جوه الفم:

لو عايزة تقطعي الحوار الداخلي السلبي لمدة ثانية ، حاولي ببساطة ترخي لسانك في فمك لفترة من الوقت ، الدكاترة النفسيين اتفقوا ان الطريقة دي ممكن انها تقطع الحلقة المفرغة من التفكير في عقلك وهيساعدك على تصفية ذهنك.

والطريقة بسيطة جدا كل اللي هتعمليه ، غمضي عينيكي, اضغطي على لسانك لفترة صغيرة في سقف حلقك وبعدها رجعي لسانك لوضعه الطبيعي وسيبيه يرتاح, ومافيش مشكلة لو سيبتي الفم مفتوح شوية اثناء العملية دي, وكرري الحركة كذا مرة ، واثناء التمرين ركزي بس على استرخاء اللسان.

5- اقفي بشكل مستقيم ورجعي كتافك لورا:

الابحاث بتثبت ان الوضعية المنتصبة او المستقيمة هتخليكي تحسي بيقظة وحماس اكتر ، وهتخليكي تحسي بتوتر وخوف اقل ، وبتزود كمان من احترامك لنفسك ، وهتحسسك كمان بارادة اكتر لما تواجهي اي مشكلة.

6- حطي شوية ملح على لسانك:

بالنسبة للاشخاص اللي بيعانوا من موجات شديدة من القلق ، وضع شوية ملح على اللسان ممكن يساعدهم على تقليل القلق والتوتر بشكل كبير ، الطريقة دي بتشغل حواسك وبتشتت انتباهك عن التركيز على الحاجة اللي انتي قلقانة منها ، ولكن مع ذلك ، بنحذر ان ممكن بعض الاشخاص ممكن يعانوا من ضيق التنفس بسبب انتاج الحمض اللي بيحفزة الملح ، عشان كده بننصحك لو حسيتي باي احساس مش مريح شيلي الملح فورا.

7- العبي في التربة:

لو عايزة تحسني حالتك المزاجية ، وسخي ايديكي ، بالظبط زي ما قريتي كده بالمعنى الحرفي للكلمة ، اكتشف الباحثين ان في بكتيريا “صديقة” موجودة بشكل شائع في التربة بتدفع خلايا المخ لانتاج مادة السيروتونين الكيميائية “هرمون السعادة” واللي ليها تأثير مماثل لمضادات الاكتئاب ، ولكن اكيد ماتنسيش تغسلي ايدك بعد ما تحسي ان حالتك المزاجية بقت احسن.

8- اعملي الحيلة دي بايديكي:

اعملي التمرين ده معانا ، حطي ايدك على صدرك في شكل فراشة ، ابدأي بالراحة وبطريقة منتظمة حركي ايد واحدة ووراها الايد التانية ، التقنية دي اسمها التنصت على الفراشة وهي مهارة تهدئة الذات لارخاء الجسم وتهدئة العقل ، والحيلة دي بتشتغل من خلال تنشيط نظامنا العصبي السمبتاوي ، والطريقة دي ممكن فعلا تكوني اللي انتي محتاجاها في المرة الجاية اللي هتحسي فيها بالقلق والتوتر.

9- كلي شوكولاتة:

الشوكولاتة بشكل خاص عندها قدرات قوية لتحسين الحالة المزاجية ، مضادات الاكسدة الموجودة في الشوكولاتة (ريسفيراترول) بتعمل على تخمير مزيج من الاندروفين والسيروتونين ، ودي المواد الكيميائية اللي بتساعدك انك تحسي بالسعادة والرضا.

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