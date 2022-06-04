نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السن مجرد رقم.. علاج شيب الشعر نهائيا وللأبد في اقل من ساعة بوصفات طبيعية وأنسى الشعر الأبيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثيرون في معرفة طرق علاج شيب الشعر نهائيا وللابد في اقل من ساعة باعتبارها إحدى المشاكل التي تسبب الضيق للكثيرين والتي يرجع سببها إلى الكثير من العوامل سواء كانت وراثية أو عوامل خاصة بطبيعة الجسم، هناك العديد من الوصفات العلاجية الطبيعية البسيطة التي تساهم في حل هذه المشكلة بسرعة الصاروخ وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

علاج شيب الشعر نهائيا وللابد في اقل من ساعة

يعاني الكثيرون من مشكلة الشيب الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن بعض الحلول لعلاج هذه المشكلة جذريًا بدلًا من استخدام الصبغات التي تخفي هذه المشكلة مؤقتًا بدون حل نهائي.

اكليل الجبل للشعر الابيض

للتخلص من مشكلة الشيب نهائيًا يفضل إتباع الوصفة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

2 ملعقة صغيرة من الحبة السوداء أو كما تعرف بحبة البركة.

القليل من قشر البصل.

مقدار من الماء الساخن.

الطريقة:

توضع كل المكونات السابقة في وعاء ويضاف إليها الماء الساخن.

بعد ذلك تقلب المكونات جيدًا حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

ثم تغطى وتترك لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك يصفى الخليط جيدًا ويوضع في علبة محكمة الغلق لحين استخدامه.

ثم يوضع الخليط السابق على الشعر الأبيض مع مراعاة فرك فروة الرأس جيدًا بهذا الخليط للتأكد من وصوله للشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

التخلص من الشعر الأبيض نهائياً بزيت الخروع

يمكن تطبيق هذه الوصفة بمكونات منزلية بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات:

ملعقة من القهوة.

وملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

القليل من زيت الأملا الطبيعي.

بصلة واحدة.

الطريقة:

تبشر بصلة واحدة وتصفى جيدًا.

بعد ذلك يضاف ماء البصل إلى مقدار القهوة وزيت الخروع وزيت الأملا الطبيعي وتقلب المكونات حتى تمتزج تمامًا.

ثم يوزع الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعتين.

بعد ذلك يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

في نهاية مقال علاج شيب الشعر نهائيا وللابد في اقل من ساعة حيث تم التعرف على بعض الوصفات الطبيعية السهلة والاقتصادية التي تساهم في علاج هذه المشكلة المزعجة التي تواجه الرجال والنساء على حد سواء بدلًا من استخدام بعض المنتجات الكيميائية الضارة.