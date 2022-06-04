نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طويل زي الحرير.. خلطة زيوت هندية للشعر لتنعيم الشعر ونموه وكثافته وكوني جميه الجميلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب الكثير من النساء في معرفة خلطة زيوت هندية للشعر باعتبارها إحدى الخلطات ذات الفعالية العالية التي تمنح الشعر الحيوية واللمعان وتزيد من كثافته وقوته وتقضي على العديد من مشاكل الشعر مثل مشكلة التقصف وتساقط الشعر كما تحافظ على فروة الرأس وتمنع ظهور البكتيريا المزعجة التي تسبب الحكة، يسهل تحضير هذه الخلطة السحرية بمكونات بسيطة وتكلفة زهيدة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

خلطة زيوت هندية للشعر

اشتهر شعر النساء في الهند بالنعومة والكثافة والطول ويرجع ذلك لمداومة النساء على استخدام مجموعة من الزيوت الطبيعية. التي أثبتت كفاءتها في تعزيز نمو الشعر وتنعيمه. فيما يلي عرض أقوى الخلطات الهندية الجبارة وهي كالتالي:

مكونات خلطة زيوت لتطويل الشعر

ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقتان من زيت الثوم.

عدد ملعقة واحدة كبيرة من زيت الجوجوبا.

القليل من زيت القرنفل.

ملعقتان صغيرة من زيت اللوز الحلو.

½ كوب من زيت دابر أملا.

زجاجة محكمة الغلق.

طريقة عمل خلطة سحرية لتطويل الشعر

تخلط مجموعة الزيوت الطبيعية مع بعضها البعض جيدًا حتى تمتزج الزيوت تمامًا ثم يصب الخليط في زجاجة محكمة الغلق للاحتفاظ به لحين استخدامه.

بينما ينبغي لف الزجاجة بقطع من القماش الأسود والاحتفاظ بها في مكان جاف بعيد عن الشمس لضمان حدوث التفاعل بين المكونات.

ولكن قبل البدء في تطبيق هذه الوصفة يفضل غسل الشعر جيدًا بالطريقة المعتادة باستخدام الماء الفاتر والشامبو للتخلص من كافة الأتربة والرواسب العالقة فيه.

بعد ذلك يوزع الخليط السابق على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف مع مراعاة تدليك فروة الرأس بحركات دائرية لطيفة لتنشيط الدورة الدموية.

بينما للحصول على النتيجة المرجوة يفضل لف الشعر بفوطة قطنية ساخنة وتترك لمدة ساعتين.

بعد ذلك يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

ثم يفضل تكرار هذه الوصفة 4 مرات شهريًا للحصول على نتيجة ممتازة تبهر الجميع.

في نهاية مقال خلطة زيوت هندية للشعر حيث تم التعرف على خلطة رهيبة من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعالج الكثير من مشاكل الشعر. مثل التقصف ويزيد من كثافة الشعر ويقويه كما أثبتت فعاليتها في تطويل الشعر وتنعيمه وتغذية بصيلاته من الجذور حتى الأطراف.