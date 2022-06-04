افردي شعرك .. فرد الشعر بكيراتين طبيعي بمكون طبيعي ستندهشي من نتيجته عند استخدامه على شعرك

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عمر شويل - جدة تسعي الكثير من الفتيات إلى البحث عن أفضل مكونات طبيعية تعمل على فرد للشعر بشكل طبيعي، حيث إن استخدام المواد الكيميائية الخاصة بفرد الشعر تسبب تلف الشعر، وإن بذور الكتان تعمل على فرد الشعر وتنعيمة بطريقة فعالة جدا، وتقوم بتغذية الشعر وتقويته وذلك بسبب احتواء بذور الكتان على العديد من العناصر الغذائية المفيدة. فوائد كيراتين بذر الكتان لفرد وتنعيم الشعر تساعد بذور الكتان على علاج تساقط الشعر وعلاج تقصفه، وتجعله ناعم ومفرود.

تعمل على ترطيب الشعر الجاف جيدا وتجعله رطب وجذاب.

تساعد على التخلص من قشرة الرأس المزعجة، والفطريات الموجودة في الشعر. كيراتين بذر الكتان لفرد وتنعيم الشعر: المكونات: خمس ملاعق كبيرة من بذور الكتان.

فنجان قهوة من الماء.

فنجان قهوة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: أولا: يتم وضع بذور الكتان مع زيت الزيتون ويتم تقليبهم جيدا، ثم يتم وضع الماء على المكونات ويتم وضعهم على نار هادئة.

ثانيا: وبعد ذلك يتم تقليب المكونات معا على النار جيدا حتى يصبح الخليط سميك ومتماسك، ثم يتم رفع الخليط من على النار وتركة حتى يبرد.

ثالثا: ثم يتم وضع الخليط في الخلاط الكهربائي، ويتم خلطة جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

رابعا: ثم يتم تنظيف الشعر جيدا وتقسيمة ويتم توزيع الخليط على الشعر وتركة على الشعر لمدة أربع ساعات على الأقل.

خامسا: يجب عمل تلك الوصفة قبل الاستحمام وتركة على الشعر لمدة أربع ساعات على الأقل، ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيدا.

سادسا: وأخيرا يتم استخدام تلك الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع، وذلك حتى يصبح الشعر ناعم ومفرود دائما. عمل سيروم بذور الكتان لتنعيم وفرد الشعر طريقة التحضير: يتم نقع بذور الكتان في الماء لمدة ٢٤ ساعة ثم يتم وضعها على النار حتى تغلى.

وبعد ذلك يتم إضافة ملح انجليزي عليه، ويتم تقليب المكونات معا.

وعندما يكون الخليط مثل الجل يتم رفعها من على النار.

ويتم شطف الشعر بهذا الخليط ويمكن إضافة أي زيوت طبيعية.

كما يمكن الاحتفاظ بالخليط في الثلاجة.

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