نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير الحلواني.. غريبة العشر دقايق تذوب في الفم وهشة واقتصادية لألذ تحلية مع كوب الشاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت معدلات البحث في الآونة الأخيرة عن طريقة عمل غريبة العشر دقايق تزامنًا مع اقتراب مواسم الأعياد باعتبارها إحدى الحلويات المميزة الجميلة التي يشتهر إعدادها في عيد الفطر لذا وجب التنويه عن أسهل وأسرع طريقة لتحضيرها بمكونات منزلية بسيطة وخطوات سهلة مع توضيح التركات وأسرار المحلات لضمان الحصول على نتائج باهرة بشهادة الجميع.

غريبة العشر دقايق

الغريبة الناعمة الجميلة هي إحدى الحلويات الشرقية الأصيلة التي يعشقها الجميع سواء أطفال أو كبار حيث يرتبط إعدادها بمواسم الأعياد وخاصة عيد الفطر المبارك، لعمل غريبة ناجحة دايبة وناعمة ينبغي إتباع التالي:

المكونات

كيلو من دقيق الحلويات.

2 كوب من السمن الفلاحي.

كوب من السكر البودرة.

مكسرات أو زبيب أو الكرز الأحمر للتزيين.

يمكن استخدام أيضاً الشيكولاتة الفارماسيل.

الطريقة

يوضع مقدار السمن في وعاء كبير ويضاف إليه السكر البودرة مع مراعاة وضع السمن باردة لضمان نجاح الغريبة والحصول على غريبة ناعمة جميلة تشبه المحلات.

يضرب الخليط جيدًا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يمتزج السكر مع السمن تمامًا ويتغير لونه ويتحول إلى قوام كريمي.

يضاف الدقيق مع مراعاة إضافته بالتدريج مع استمرار الخفق.

تقلب العجين بالأيدي للحصول على عجينة ناعمة سهلة التشكيل.

يفضل ترك العجينة لمدة 5 دقائق لترتاح حتى يسهل تشكيلها.

يمكن إضافة القليل من الكاكاو على جزء من العجين لعمل غريبة بالكاكاو كما يمكن إضافة بعض الألوان الصحية للعجين وهي إحدى الطرق المبتكرة الحديثة في عمل الغريبة.

تقطع العجينة إلى قطع صغيرة على هيئة كرات والضغط عليها ضغطة خفيفة جدًا.

تزيين الغريبة باللوز أو الكرز الأحمر كما يمكن تركها كما هي.

ترص الغريبة في الصينية وتترك لترتاح لمدة ربع ساعة.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 وتوضع الغريبة على نار هادئة حتى تنضج تمامًا.

إخراج الغريبة من الفرن وتترك حتى تبرد تمامًا.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة عمل غريبة العشر دقايق بالتفصيل وهي إحدى الحلويات المميزة الجميلة التي يمكن تحضيرها بسهولة وفي أسرع وقت بتكلفة بسيطة وخطوات سهلة ونتيجة مضمونة بدلًا من شرائها جاهزة من المحلات.